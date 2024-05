Фаршированные яйца – это всегда отличная идея для закуски. Со стола они исчезают одними из первых, а готовить их быстро и просто.

Исключением не является и рецепт фаршированных яиц, которым поделилась автор кулинарного блога Cook with me at home.

«Обожаю блюда из вареных яиц. Фаршированные – моя отдельная любовь. Среди множества вариантов, мой фаворит – с томленным в маселе тхи лучком. Просто и одновременно невероятно вкусно», – рассказала фудблогер.

Итак, ингредиенты понадобятся следующие: яйца вареные – 5 шт., масло тхи – 1 ст.л., лук – 1 шт., майонез – 1 ч.л., специи: соль, перец – по вкусу.

Рецепт фаршированных яиц.

Шаг первый – на разогретую сковороду выкладываем масло тхи. Выкладываем порезанный лук и томим на небольшом огне до мягкости и прозрачности. Даем немного остыть.

Следующий шаг – яйца разрезаем пополам. В чашу блендера выкладываем жареный лук, желтки, соль, перец и взбиваем до однородности.

«Для желаемой консистенции можно добавить немного майонеза. Фаршируем полученной начинкой половинки яиц. Приятного аппетита!», - рассказала кулинар о ходе приготовления яиц.

Масло тхи – это топленое сливочное масло, то есть чистый масляный жир. Он не содержит казеина, лактозы, поэтому его можно употреблять людям с непереносимостью молочных продуктов.

Масло тхи является источником витамина Е, А и незаменимых жирных кислот. Они необходимы для крепкого иммунитета, работы мозга и образования половых гормонов.

Масло тхи идеально подходит для жарки и его можно добавлять в любое блюдо.

На вкус масло гхи сливочно-ореховое.

