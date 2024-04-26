Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская знает прекрасный рецепт фаршированных яиц на праздничный стол, который обожает еще с детства.

Фаршированные яйца – универсальная закуска, которая может быть какой угодно благодаря начинке.

Яйца фаршируют тунцом, фаршем из печени трески, сыром с чесноком, горчичной начинкой и другими ингредиентами.

Фаршированные яйца на праздничный стол.

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская обожает яйца фаршированные белыми грибами. Это блюдо телеведущая любит еще с детства, когда ароматная и нежная закуска появлялась на праздничном столе.

Ход приготовления фаршированных яиц с грибами довольно простой. Яйца необходимо сварить вкрутую, охладить и вынуть желтки.

Следующий шаг – мелко порезанный лук необходимо поджарить. Затем добавляем лук к желткам. Далее в начинку добавляем муку из белых грибов.

"Ее можно смолоть самому на мясорубке, купив грибы в маркете, или купить готовую на базаре", - отметила Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм.

Добавляем к начинке соль, перец и немного майонеза. Начиняем половинки яиц.

Также Ольга Сумская рассказывала, что такие фаршированные грибы появлялись в детстве и на праздничном новогоднем столе в виде аппетитных грибочков – шляпки делали из помидоров.

«Вкуснятина фантастическая!», - отмечала актриса.

Фаршированные яйца с грибами.

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