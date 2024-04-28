Известная телеведущая, звезда канала «1+1» Маричка Падалко поделилась рецептом, который поможет с решением, что быстро и вкусно приготовить на завтрак.

Готовя такой вкусный завтрак, можно также с пользой использовать бананы, которые уже успели потемнеть.

«Как утилизировать "испорченные" бананы. Ну те, что Вы будто недавно купили, будто жесткими, но через несколько дней они потеряли товарный вид и потемнели. Вот очень быстрый рецепт», – отмечала Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 2 банана, 2 яйца, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 0,5 ч.л. соды, сахар 1-2 ст. ложки или без.

Рецепт вкусного завтрака.

Банан нужно перебить в блендере и вылить в миску. Следующий шаг – добавить в банановое пюре 2 яйца, а затем влить кефир с содой. Далее следует добавить два неполных стакана просеянной муки.

«Тесто должно получиться довольно густым, но не слишком. Поэтому последнюю порцию муки досыпать осторожно», – рассказала Маричка Падалко.

Рецепт вкусного завтрака.

Вот и все, смесь для вкусных оладий на завтрак готова, можно жарить.

«Делала! Вкусно»,

«Оладушки молодцы!»,

«Игранный рецепт, сохранила себе»,

«О, да! Делаем также, с кукурузной мукой на вкус еще нежнее» , - комментируют этот рецепт подписницы на страницу Марички Падалко.

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