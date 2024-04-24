Віра Кекелія підкреслила, що за цим рецептом сирники без борошна вийдуть просто ідеальними.
Отже, для приготування сирників знадобляться такі інгредієнти: сир 0,5 кг, яйце - 1 шт., манка - приблизно 0,5 стакану, цукор - 3 ст.л., ванільний цукор - 0,5 пачки, сіль за смаком.
Ідеальні сирники без борошна.
Також зірка «Жіночого кварталу» поділилася на своїй сторінці в Інстаграм головними секретами, завдяки яким сирники будуть ідеальними.
«Сир вибирайте такий, щоби там не було рідини і якщо його взяти в руки він вже добре мнеться і формується в кульку», - порадила Віра Кекелія.
Також акторка порадила додавати у сирники менше цукру.
«Коли цукор зʼєднується з сиром, виділяється рідина, а для високих сирників це ворог номер один. Тому, мінімум цукру = менше рідини. Краще вже готові сирники потім полити чимсь солоденьким, додати фрукти», - зазначила Віра Кекелія.
Ідеальні сирники без борошна.
Крім того, зірка «Жіночого кварталу» закликала не засмучуватись, якщо сирники спочатку не вийдуть.
«Треба час аби набити руку, як каже моя мама. Якщо з першого разу не вийде - не засмучуйтесь. Знаєте скільки їх у мене згоріло, розповзлося і взагалі була якась «кєся-мєся» до того, як, нарешті, вони почали у мене виходити!», - поділилася своїм досвідом зірка «Жіночого кварталу».
Підписники оцінили рецепт сирників на сніданок від Кекелії.
«Теж так завжди роблю і вони ідеальні»,
«Клас, Вєрочка»,
«Найсмачніший ранок».
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