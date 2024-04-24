Зірка «Жіночого кварталу», ведуча, співачка, суперфіналістка «Голос країни-7», а також мама двох діток Віра Кекелія поділилася улюбленим рецептом сирників на сніданок.

Віра Кекелія підкреслила, що за цим рецептом сирники без борошна вийдуть просто ідеальними.

Отже, для приготування сирників знадобляться такі інгредієнти: сир 0,5 кг, яйце - 1 шт., манка - приблизно 0,5 стакану, цукор - 3 ст.л., ванільний цукор - 0,5 пачки, сіль за смаком.

Ідеальні сирники без борошна.

Також зірка «Жіночого кварталу» поділилася на своїй сторінці в Інстаграм головними секретами, завдяки яким сирники будуть ідеальними.

«Сир вибирайте такий, щоби там не було рідини і якщо його взяти в руки він вже добре мнеться і формується в кульку», - порадила Віра Кекелія.

Також акторка порадила додавати у сирники менше цукру.

«Коли цукор зʼєднується з сиром, виділяється рідина, а для високих сирників це ворог номер один. Тому, мінімум цукру = менше рідини. Краще вже готові сирники потім полити чимсь солоденьким, додати фрукти», - зазначила Віра Кекелія.

Ідеальні сирники без борошна.

Крім того, зірка «Жіночого кварталу» закликала не засмучуватись, якщо сирники спочатку не вийдуть.

«Треба час аби набити руку, як каже моя мама. Якщо з першого разу не вийде - не засмучуйтесь. Знаєте скільки їх у мене згоріло, розповзлося і взагалі була якась «кєся-мєся» до того, як, нарешті, вони почали у мене виходити!», - поділилася своїм досвідом зірка «Жіночого кварталу».

Підписники оцінили рецепт сирників на сніданок від Кекелії.

«Теж так завжди роблю і вони ідеальні»,

«Клас, Вєрочка»,

«Найсмачніший ранок».

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