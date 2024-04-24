Вера Кекелия подчеркнула, что по этому рецепту сырники без муки получатся просто идеальными.
Итак, для приготовления сырников понадобятся следующие ингредиенты: творог 0,5 кг, яйцо – 1 шт., манка – примерно 0,5 стакана, сахар – 3 ст.л., ванильный сахар – 0,5 пачки, соль по вкусу.
Идеальные сырники без муки.
Также звезда «Женского квартала» поделилась на своей странице в Инстаграм главными секретами, благодаря которым сырники будут идеальными.
«Сыр выбирайте такой, чтобы там не было жидкости и если его взять в руки он уже хорошо мнется и формируется в шарик», – посоветовала Вера Кекелия.
Также актриса посоветовала добавлять в сырники меньше сахара.
"Когда сахар соединяется с сыром, выделяется жидкость, а для высоких сырников это враг номер один. Поэтому минимум сахара = меньше жидкости. Лучше уже готовые сырники потом полить чем-нибудь сладеньким, добавить фрукты", - отметила Вера Кекелия.
Идеальные сырники без муки.
Кроме того, звезда «Женского квартала» призвала не расстраиваться, если сырники сначала не выйдут.
«Надо время набить руку, как говорит моя мама. Если с первого раза не получится – не огорчайтесь. Знаете сколько их у меня сгорело, расползлось и вообще была какая-то «кеся-меся» до того, как, наконец, они начали у меня выходить!», – поделилась своим опытом звезда «Женского квартала».
Подписчики оценили рецепт сырников на завтрак от Кекелии.
«Тоже так всегда делаю и они идеальны»,
«Класс, Верочка»,
«Самое вкусное утро» .
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