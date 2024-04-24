Звезда "Женского квартала", ведущая, певица, суперфиналистка "Голос страны-7", а также мама двух деток Вера Кекелия поделилась любимым рецептом сырников на завтрак.

Вера Кекелия подчеркнула, что по этому рецепту сырники без муки получатся просто идеальными.

Итак, для приготовления сырников понадобятся следующие ингредиенты: творог 0,5 кг, яйцо – 1 шт., манка – примерно 0,5 стакана, сахар – 3 ст.л., ванильный сахар – 0,5 пачки, соль по вкусу.

Идеальные сырники без муки.

Также звезда «Женского квартала» поделилась на своей странице в Инстаграм главными секретами, благодаря которым сырники будут идеальными.

«Сыр выбирайте такой, чтобы там не было жидкости и если его взять в руки он уже хорошо мнется и формируется в шарик», – посоветовала Вера Кекелия.

Также актриса посоветовала добавлять в сырники меньше сахара.

"Когда сахар соединяется с сыром, выделяется жидкость, а для высоких сырников это враг номер один. Поэтому минимум сахара = меньше жидкости. Лучше уже готовые сырники потом полить чем-нибудь сладеньким, добавить фрукты", - отметила Вера Кекелия.

Идеальные сырники без муки.

Кроме того, звезда «Женского квартала» призвала не расстраиваться, если сырники сначала не выйдут.

«Надо время набить руку, как говорит моя мама. Если с первого раза не получится – не огорчайтесь. Знаете сколько их у меня сгорело, расползлось и вообще была какая-то «кеся-меся» до того, как, наконец, они начали у меня выходить!», – поделилась своим опытом звезда «Женского квартала».

Подписчики оценили рецепт сырников на завтрак от Кекелии.

«Тоже так всегда делаю и они идеальны»,

«Класс, Верочка»,

«Самое вкусное утро» .

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