Фаршированные яйца готовят с грибами, сыром, тунцом, печенью, ветчиной и другими вкусными ингредиентами.
Эта закуска очень вкусная и, конечно, ее можно приготовить и на праздничный Пасхальный стол.
Например, по рецепту фудблогера и автора кулинарной страницы в Инстаграмм «Polli_cooking» .
Начинку для фаршированных яиц блоггер предлагает приготовить с красной рыбой. Поэтому ингредиенты понадобятся следующие: 4 отварных яйца, авокадо, 150 г красной рыбы, фиолетовый лучок, 2 ст.л. соуса Тартар, 1 ч.л. американской горчицы.
Яйца отвариваем и делим их пополам.
Как приготовить фаршированные яйца.
В тарелке объединяем авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
«Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол», - отметила блоггер.
Как приготовить фаршированные яйца.
Отметим, что одной из самых популярных начинок для фаршированных яиц остается грибная. Так что напомним, как приготовить такую закуску.
Яйца следует отварить, разрезать пополам, желтки вынуть. Шампиньоны и лук нарезать мелко.
Мелко нарезанный лук поджарить, добавить грибы, соль и перец. Жарить до готовности.
В миске поджаренные шампиньоны и лук соединить с желтками, заправить начинку майонезом, тщательно перемешать, добавить соль и перец.
Половинки яиц наполнить начинкой с горкой, выложить на тарелку и украсить мелко нарезанной зеленью.
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