Фаршированные яйца – это вкусная и простая в приготовлении закуска, которую можно приготовить на праздничный стол, чтобы обрадовать всех, кто за ним соберется.

Фаршированные яйца готовят с грибами, сыром, тунцом, печенью, ветчиной и другими вкусными ингредиентами.

Эта закуска очень вкусная и, конечно, ее можно приготовить и на праздничный Пасхальный стол.

Например, по рецепту фудблогера и автора кулинарной страницы в Инстаграмм «Polli_cooking» .

Начинку для фаршированных яиц блоггер предлагает приготовить с красной рыбой. Поэтому ингредиенты понадобятся следующие: 4 отварных яйца, авокадо, 150 г красной рыбы, фиолетовый лучок, 2 ст.л. соуса Тартар, 1 ч.л. американской горчицы.

Яйца отвариваем и делим их пополам.

Как приготовить фаршированные яйца.

В тарелке объединяем авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.



«Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол», - отметила блоггер.

Как приготовить фаршированные яйца.

Отметим, что одной из самых популярных начинок для фаршированных яиц остается грибная. Так что напомним, как приготовить такую ​​закуску.

Яйца следует отварить, разрезать пополам, желтки вынуть. Шампиньоны и лук нарезать мелко.

Мелко нарезанный лук поджарить, добавить грибы, соль и перец. Жарить до готовности.

В миске поджаренные шампиньоны и лук соединить с желтками, заправить начинку майонезом, тщательно перемешать, добавить соль и перец.

Половинки яиц наполнить начинкой с горкой, выложить на тарелку и украсить мелко нарезанной зеленью.

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