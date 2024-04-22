Такой салат с крабовыми палочками и другими вкусными ингредиентами украсит пасхальный стол, отлично дополнит другие блюда и сможет порадовать родных и гостей.

Особенность этого крабового салата состоит в его оформлении, пишет Politeka.net.

Рецептом поделилась автор кулинарного канала в Инстаграм «Вкусные рецепты». Он так и называется – Пасхальное яичко.

Для крабового салата на Пасху понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 250 гр, твердый сыр – 120 гр, яйца вареные – 4-5 шт., листья салата, майонез – 150-180 гр, кукуруза консервированная – 1 банка, соль и перец по вкусу, зеленый лук для украшения

Ход приготовления следующий: сначала необходимо выложить на тарелку листья салата и нарисовать майонезом яйцо – для формирования салата.

Яркий крабовый салат на Пасху.

Теперь формируем крабовый салат. Первым слоем выкладываем натертый на мелкую терку сыр. Смазываем его майонезной сеточкой. Вторым слоем выкладываем нарезанные крабовые палочки и снова делаем майонезную сеточку.

Яркий крабовый салат на Пасху.

Следующий слой – консервированная кукуруза. Этот слой крабового салата также смазываем майонезом.

Четвертым слоем выкладываем натереть на мелкую терку желток. И снова сверху майонезная сеточка с обеих сторон. Затем выкладываем натертый на мелкую терку белок, внутрь выкладываем нарезанные крабовые палочки.

«Далее включаем фантазию и украшаем «яичко»», – предложила фудблогер.

Яркий крабовый салат на Пасху.

Напомним, дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю. Метод расчета даты праздника называется пасхалией. У православных и католиков он отличается.

Католическая Пасха в 2024 году отмечалась 31 марта. Православные будут праздновать Пасху в 2024 году 5 мая.

Последние новости Украины:

Рецепт идеальной глазури для паски, которая не липнет: всего три ингредиента.

Божественная закуска с крабовыми палочками: рецепт, который точно понравится.

Нежные закуски с крабовыми палочками: о салате и не вспомнят.