Закуски з крабовими паличками – це завжди смачно і апетитно, просто і швидко у приготуванні, а також гарний вибір для того, щоб урізноманітнити стіл.

Одна з найпростіших і популярних закусок з крабовими паличками – тарталетки.

Цей смачний рецепт і вирішила нагадати фудблогерка Юлія.

Для приготування закуски знадобляться тарталетки- 7-8 шт, плавлений сир - 1 п (75 г), крабові палички - 100 г, яйце варене - 1 шт, часник - 2 зубч, майонез - скільки потрібно, сіль і перець за смаком, а також зелень.

На великій терці натираємо крабові палички, плавлений сир і варене яйце.

Закуска з крабовими паличками.

Якщо плавлений сир і крабові палички трохи підморозити, це буде легше зробити.

Зелень необхідно подрібнити, а часник пропустити через прес.

Поєднуємо всі інгредієнти, додаємо сіль, перець і майонез – перемішуємо.

Перед подачею на стіл суміш з крабовими паличками викладаємо у тарталетки. За бажанням, можна прикрасити зеленню.

«Божественно виглядає»,

«Дуже смачні, дякую, що нагадуєте»,

«Гарненькі такі і дуже швидко зникають зі столу»,

«Яка цікава ідея, обов'язково зроблю таку смакоту»,

«Завжди так роблю і дуже смачно, і саме ці тарталетки найсмачніші», - коментують користувачі соцмереж рецепт цієї закуски з крабовими паличками.

Зазначимо, що у якості начинки для тарталеток можуть бути не тільки крабові палички. Така закуска дуже смачна, якщо додати твердий сир, огірки, гриби, курятину, ікру, тунець, креветки, печінку та багато іншого.

Готують також солодкі тарталетки, наприклад, з фруктами.

Закуска з крабовими паличками.

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