Закуски с крабовыми палочками – это всегда вкусно и аппетитно, просто и быстро в приготовлении, а также хороший выбор для того, чтобы разнообразить стол.

Одна из самых простых и популярных закусок с крабовыми палочками – тарталетки.

Этот вкусный рецепт и решила напомнить фудблогер Юлия.

Для приготовления закуски понадобятся тарталетки – 7-8 шт, плавленый сыр – 1 п (75 г), крабовые палочки – 100 г, яйцо вареное – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, майонез – сколько нужно, соль и перец по вкусу, а также зелень.

На большой терке натираем крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.

Закуска с крабовыми палочками.

Если плавленый сыр и крабовые палочки чуть-чуть подморозить, это будет легче сделать.

Зелень нужно измельчить, а чеснок пропустить через пресс.

Соединяем все ингредиенты, добавляем соль, перец и майонез – перемешиваем.

Перед подачей на стол смесь с крабовыми палочками выкладываем в тарталетку. По желанию можно украсить зеленью.

«Божественно выглядит»,

«Очень вкусные, спасибо, что напоминаете»,

«Хорошенькие такие и очень быстро исчезают со стола»,

«Какая интересная идея, обязательно сделаю такую вкуснятину»,

«Всегда так поступаю и очень вкусно, и именно эти тарталетки самые вкусные», – комментируют пользователи соцсетей рецепт этой закуски с крабовыми палочками.

В качестве начинки для тарталеток могут быть не только крабовые палочки.

Такая закуска очень вкусная, если добавить твердый сыр, огурцы, грибы, курятину, икру, тунец, креветки, печень и многое другое.

Готовят также сладкие тарталетки, например с фруктами.

Закуска з крабовими паличками.

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