Одна из самых простых и популярных закусок с крабовыми палочками – тарталетки.
Этот вкусный рецепт и решила напомнить фудблогер Юлия.
Для приготовления закуски понадобятся тарталетки – 7-8 шт, плавленый сыр – 1 п (75 г), крабовые палочки – 100 г, яйцо вареное – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, майонез – сколько нужно, соль и перец по вкусу, а также зелень.
На большой терке натираем крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.
Закуска с крабовыми палочками.
Если плавленый сыр и крабовые палочки чуть-чуть подморозить, это будет легче сделать.
Зелень нужно измельчить, а чеснок пропустить через пресс.
Соединяем все ингредиенты, добавляем соль, перец и майонез – перемешиваем.
Перед подачей на стол смесь с крабовыми палочками выкладываем в тарталетку. По желанию можно украсить зеленью.
«Божественно выглядит»,
«Очень вкусные, спасибо, что напоминаете»,
«Хорошенькие такие и очень быстро исчезают со стола»,
«Какая интересная идея, обязательно сделаю такую вкуснятину»,
«Всегда так поступаю и очень вкусно, и именно эти тарталетки самые вкусные», – комментируют пользователи соцсетей рецепт этой закуски с крабовыми палочками.
В качестве начинки для тарталеток могут быть не только крабовые палочки.
Такая закуска очень вкусная, если добавить твердый сыр, огурцы, грибы, курятину, икру, тунец, креветки, печень и многое другое.
Готовят также сладкие тарталетки, например с фруктами.
Закуска з крабовими паличками.
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