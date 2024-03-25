Така проста у приготуванні і смачна закуска з крабовими паличками може стати улюбленою.

Ця закуска з крабовими паличками – дуже оригінальна і смачна альтернатива суші. Також вона може замінити популярний крабовий салат, якщощ він вже набрид, але хочеться щось смачненького з крабовими паличками.

Рецептом цікавої закуски з крабовими паличками поділився шеф-кухар Василь Корнійчук.

Кухар називає цю закуску суші без рису і для її приготування знадоблчться такі продукти: огірок 2шт, Авокадо 1/2шт, крабові палички 2-3 шт, лосось 200гр, сир Філадельфія 3ст л., соєвий соус - до смаку.

Хід приготування закуски шеф-кухар показав у відео на своїй сторінці в Інстаграм. Огірок нарізаємо слайсами, викладаємо нахлестом і зверху змащуємо сиром Філадельфія. Рибу нарізаємо теж тоненько і викладаємо на Філадельфія і огірок. Далі на рибу викладаємо крабові палички – їх навіть не потрібно різати.

Авокадо чистимо від шкірки, ріжемо. Викладаємо поруч з крабовими паличками.

Тепер щільно загортаємо огірок у рулет і ріжемо на порційні шматочки, наче це суші.

Перед подачею на стіл можна зверху додати соєвий соус.

«Обов’язково повторю твій рецепт»,

«Ох, я би зараз зʼїв би цю смакоту»,

"До речі, лайфхак, використовуйте наступного разу харчову плівку. Так роли триматимуть форму. Просто загорніть щільно в плівку і нехай 5-10 хвилин постоїть. Потім прямо з плівкою нарізаєте і спокійно їсте (тільки без плівки)", - коментують на сторінці шеф-кухаря цей рецепт його підписники.

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