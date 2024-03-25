Такая простая в приготовлении и вкусная закуска с крабовыми палочками может стать любимой.

Эта закуска с крабовыми палочками – очень оригинальная и вкусная альтернатива суше. Также она может заменить популярный крабовый салат, если он уже надоел, но хочется что-нибудь вкусненького с крабовыми палочками.

Рецептом интересной закуски с крабовыми палочками поделился шеф-повар Василий Корнийчук.

Повар называет эту закуску суши без риса и для ее приготовления понадобятся следующие продукты: огурец 2шт, авокадо 1/2шт, крабовые палочки 2-3 шт, лосось 200гр, сыр Филадельфия 3ст л., соевый соус - по вкусу.

Ход приготовления закуски шеф-повар показал видео на своей странице в Инстаграм. Огурец нарезаем слайсами, выкладываем нахлестом и сверху смазываем сыром Филадельфия. Рыбу нарезаем тоже тоненько и выкладываем на Филадельфию и огурец. Далее на рыбу выкладываем крабовые палочки – их даже не нужно резать.

Авокадо чистим от кожуры, режем. Выкладываем рядом с крабовыми палочками.

Теперь плотно заворачиваем огурец в рулет и режем на порционные кусочки, как суши.

Перед подачей на стол можно сверху добавить соевый соус.

«Обязательно повторю твой рецепт»,

«Ох, я бы сейчас съел бы эту вкусность»,

"Кстати, лайфхак, используйте в следующий раз пищевую пленку. Так роллы будут держать форму. Просто заверните плотно в пленку и пусть 5-10 минут постоит. Затем прямо с пленкой нарезаете и спокойно кушаете (только без пленки)", - комментируют на странице шеф -повара этот рецепт его подписчики.

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