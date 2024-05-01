Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как сделать сладкие маршмеллоу с нежным вкусом. По словам кулинара, нужно лишь немного потрудиться, чтобы получить желаемый десерт.
Ингредиенты:
- 300 г сахара
- 50 мл воды
- 50 г клубничного пюре
- 10 мл лимонного сока
- 15 г желатина
- 75 мл воды (для желатина)
- 50 г кукурузного крахмала
- 50 г сахарной пудры
Инструкции:
Приготовление желатина:
Смешайте желатин с 75 мл воды и оставьте на 10-15 минут для растворения, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовление клубничного сиропа:
В сотейнике смешайте воду, лимонный сок, клубничное пюре и сахар.
Доведите смесь до температуры 118 градусов, постоянно помешивая.
Смешивание сиропа и желатина:
Перелейте желатин в чашу комбайна и добавьте горячий сироп, советует "Мастер Шеф" Глинская. Включите комбайн и сбейте массу до состояния, когда она станет теплой и начнет держать форму.
Формирование маршмеллоу:
Переложите массу в кондитерский мешок с насадкой.
Выдавите маршмеллоу на силиконовый коврик в форме сердечек или других фигур, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Посыпьте смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала.
Оставьте маршмеллоу при комнатной температуре на несколько часов.
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