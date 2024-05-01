Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать идеальную сладость, даже лучше привычного зефира, а несколько простых хитростей помогут в этом.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как сделать сладкие маршмеллоу с нежным вкусом. По словам кулинара, нужно лишь немного потрудиться, чтобы получить желаемый десерт.

Ингредиенты:

300 г сахара

50 мл воды

50 г клубничного пюре

10 мл лимонного сока

15 г желатина

75 мл воды (для желатина)

50 г кукурузного крахмала

50 г сахарной пудры

Инструкции:

Приготовление желатина:

Смешайте желатин с 75 мл воды и оставьте на 10-15 минут для растворения, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовление клубничного сиропа:

В сотейнике смешайте воду, лимонный сок, клубничное пюре и сахар.

Доведите смесь до температуры 118 градусов, постоянно помешивая.

Смешивание сиропа и желатина:

Перелейте желатин в чашу комбайна и добавьте горячий сироп, советует "Мастер Шеф" Глинская. Включите комбайн и сбейте массу до состояния, когда она станет теплой и начнет держать форму.

Формирование маршмеллоу:

Переложите массу в кондитерский мешок с насадкой.

Выдавите маршмеллоу на силиконовый коврик в форме сердечек или других фигур, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Посыпьте смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала.

Оставьте маршмеллоу при комнатной температуре на несколько часов.

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