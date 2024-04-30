Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать идеально сладкий торт с орехами.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать необычный торт с какао и орешками, который спокойно может заменить легендарный Киевский торт.

Ингредиенты:

Для бисквита:

240 г белков (примерно 7 яиц класса 1)

330 г сахара

170 г обжаренного и измельченного фундука

Для крема:

170 г сахара

80 г воды

160 г желтков

320 г сливочного масла

2 ст. ложки какао (около 50 г)

Для декора:

180 г фундука

Кандурин

Инструкции:

Приготовление бисквита:

Взбейте белки в пену, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте измельченный фундук и осторожно перемешайте.

Разделите массу на 2 части и выложите в разъемную форму.

Выпекайте при 140 градусах около 1 часа.

Остудите и извлеките из формы.

Приготовление крема:

Сварите сироп из сахара и воды до 113 градусов.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, взбейте желтки до белого цвета и постепенно добавьте сироп, взбивая до пышной массы.

Добавьте сливочное масло и взбивайте до получения крема.

Добавьте какао и тщательно перемешайте.

Сборка торта:

Смажьте первый корж кремом и посыпьте фундуком.

Повторите для второго коржа.

Смажьте верх и бока торта кремом и поставьте в холодильник на 3-4 часа для стабилизации.

Декорирование:

Украсьте торт целыми орехами и кандуриным. Посыпьте измельченным фундуком по бокам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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