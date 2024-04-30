Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать необычный торт с какао и орешками, который спокойно может заменить легендарный Киевский торт.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 240 г белков (примерно 7 яиц класса 1)
- 330 г сахара
- 170 г обжаренного и измельченного фундука
Для крема:
- 170 г сахара
- 80 г воды
- 160 г желтков
- 320 г сливочного масла
- 2 ст. ложки какао (около 50 г)
Для декора:
- 180 г фундука
- Кандурин
Инструкции:
Приготовление бисквита:
Взбейте белки в пену, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте измельченный фундук и осторожно перемешайте.
Разделите массу на 2 части и выложите в разъемную форму.
Выпекайте при 140 градусах около 1 часа.
Остудите и извлеките из формы.
Приготовление крема:
Сварите сироп из сахара и воды до 113 градусов.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, взбейте желтки до белого цвета и постепенно добавьте сироп, взбивая до пышной массы.
Добавьте сливочное масло и взбивайте до получения крема.
Добавьте какао и тщательно перемешайте.
Сборка торта:
Смажьте первый корж кремом и посыпьте фундуком.
Повторите для второго коржа.
Смажьте верх и бока торта кремом и поставьте в холодильник на 3-4 часа для стабилизации.
Декорирование:
Украсьте торт целыми орехами и кандуриным. Посыпьте измельченным фундуком по бокам, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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