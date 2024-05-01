Каждый пользователь смартфона настраивает звук, мелодии, уведомления и вибрацию на устройстве под свои предпочтения. Для кого-то важен максимальный звук и звуковое подтверждение каждого действия на телефоне, для других же — максимальная скрытность и тишина, чтобы не отвлекаться лишний раз.
Режим "Без звука" Чтобы быстро активировать режим "Без звука", можно воспользоваться двумя способами:
- Используя клавишу громкости на боковой панели устройства. Просто уменьшите громкость или нажмите на значок колокольчика, чтобы выключить все звуки.
- Через меню быстрого доступа. Проведите пальцем сверху вниз по экрану дважды, чтобы открыть это меню, а затем выберите значок колокольчика. При этом мелодии звонков и уведомлений будут отключены, а вибрация останется активной.
Общие настройки Посетите раздел Настройки > Звук и вибрация, чтобы настроить все аспекты звука на вашем устройстве.
Настройки громкости:
- "Без звука" или "Не беспокоить": отключает звуки звонков, уведомлений и вибрацию. Можно настроить до 3 режимов работы и установить их по расписанию.
- Громкость рингтона, будильника и музыки: настраивается отдельно для каждого источника звука.
Настройки музыки и звуков уведомлений:
- Рингтон: выберите мелодию для входящих звонков из стандартных или установите свою музыку в формате mp3.
- Входящее sms: установите звук для входящих сообщений или отключите его.
- Календарь: настройте звук для событий и напоминаний в календаре.
- Уведомление: выберите звук для уведомлений или отключите его.
Настройки вибрации:
- Вибрация при звонке: помогает в шумных местах, когда звук звонка не слышен.
- Вибрация в режиме "Без звука": оставьте вибрацию, чтобы не пропустить важные звонки и сообщения.
- Виброотклик: настройте интенсивность вибрации при каждом нажатии на экран.
Настройка системных уведомлений:
- Звук при наборе номера, нажатии на экран, блокировке экрана, снимке экрана и удалении объекта.
Настраивайте звук и вибрацию на своем смартфоне Xiaomi, чтобы они соответствовали вашим предпочтениям и обеспечивали комфортное использование устройства.
Последние новости Украины:
"Киевстар" на фоне повышения тарифов объявил о нововведениях.
Платить не придется: в Lifecell сделали важное объяснение всем абонентам.
Как защитить номер телефона от взлома: в Vodafone назвали простой способ.