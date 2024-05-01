Приложения используют оповещения для передачи информации о новых сообщениях, пропущенных звонках, изменениях в финансовом статусе и многом другом, однако не всегда оповещения помогают пользователям быть в курсе последних событий.

Каждый пользователь смартфона настраивает звук, мелодии, уведомления и вибрацию на устройстве под свои предпочтения. Для кого-то важен максимальный звук и звуковое подтверждение каждого действия на телефоне, для других же — максимальная скрытность и тишина, чтобы не отвлекаться лишний раз.

Режим "Без звука" Чтобы быстро активировать режим "Без звука", можно воспользоваться двумя способами:

Используя клавишу громкости на боковой панели устройства. Просто уменьшите громкость или нажмите на значок колокольчика, чтобы выключить все звуки. Через меню быстрого доступа. Проведите пальцем сверху вниз по экрану дважды, чтобы открыть это меню, а затем выберите значок колокольчика. При этом мелодии звонков и уведомлений будут отключены, а вибрация останется активной.

Общие настройки Посетите раздел Настройки > Звук и вибрация, чтобы настроить все аспекты звука на вашем устройстве.

Настройки громкости:

"Без звука" или "Не беспокоить": отключает звуки звонков, уведомлений и вибрацию. Можно настроить до 3 режимов работы и установить их по расписанию.

Громкость рингтона, будильника и музыки: настраивается отдельно для каждого источника звука.

Настройки музыки и звуков уведомлений:

Рингтон: выберите мелодию для входящих звонков из стандартных или установите свою музыку в формате mp3.

Входящее sms: установите звук для входящих сообщений или отключите его.

Календарь: настройте звук для событий и напоминаний в календаре.

Уведомление: выберите звук для уведомлений или отключите его.

Настройки вибрации:

Вибрация при звонке: помогает в шумных местах, когда звук звонка не слышен.

Вибрация в режиме "Без звука": оставьте вибрацию, чтобы не пропустить важные звонки и сообщения.

Виброотклик: настройте интенсивность вибрации при каждом нажатии на экран.

Настройка системных уведомлений:

Звук при наборе номера, нажатии на экран, блокировке экрана, снимке экрана и удалении объекта.

Настраивайте звук и вибрацию на своем смартфоне Xiaomi, чтобы они соответствовали вашим предпочтениям и обеспечивали комфортное использование устройства.

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