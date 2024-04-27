Монета изготовлена ​​из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка, и выпущена ограниченным тиражом в 40 тысяч штук, из которых 20 тысяч представлены в сувенирной упаковке.

Национальный банк Украины выпустил в обращение новую памятную монету в честь 38-летия Чернобыльской катастрофы с номиналом в 5 гривен. Монета называется "Чернобыль. Возрождение. Аист черный" и является четвертой в серии, посвященной восстановлению природы в Чернобыльском заповеднике.

Об этом сообщили в самом Нацбанке.

"Аист черный - редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия - даже в условиях радиационного загрязнения" уведомляет банк.

На аверсе (лицевой стороне) новой памятной монеты "Чернобыль. Возрождение. Аист черный" изображено стилизованное "колесо жизни", символизирующее восстановление природы. Это колесо является творческой интерпретацией международного знака "Радиационная угроза", окруженное листьями и несколькими видами животных, процветающими в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыля:

аист черный;

лошадь Пржевальского;

лось;

бурый медведь.

На реверсе (обратной стороне) монеты воссоздан пейзаж с черным аистом, над которым в гнезде виднеются птенцы.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка, и выпущена ограниченным тиражом в 40 тысяч штук, из которых 20 тысяч представлены в сувенирной упаковке. Ее можно приобрести через банки-дистрибьюторы, в частности, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и Приватбанк.

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