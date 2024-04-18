МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Міжнародний валютний фонд також прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме і вже в 2029 році розчарує українців.

Згідно з новими даними МВФ, середньорічний курс гривні відносно долара США зазнає змін наступним чином:

у 2024 році – 41,0 грн/долар;

у 2025 році – 45,8 грн/долар;

у 2026 році – 48,6 грн/долар;

у 2027 році – 50,4 грн/долар;

у 2028 році – 52,1 грн/долар;

у 2029 році – 54,1 грн/долар.

Щодо економічного зростання України, МВФ прогнозує підйом у 2024 році на рівні 3,2%, який має збільшитися до 6,5% у 2025 році та стабілізуватися на рівні 5,0% у 2026 році. Інфляція у 2024 році, за прогнозами, становитиме 6,4%, у 2025 році — 7,6%, а у 2026 році знизиться до 6,2%.

МВФ також наводить прогнози для світової економіки, передбачаючи стабільне зростання на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, як і у попередньому 2023 році. Зазначається, що прогноз глобального зростання на наступні п'ять років у 3,1% є найнижчим за останнє десятиліття. Глобальна інфляція, за прогнозами фонду, має знизитися з 6,8% у 2023 році до 5,9% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.

Джерело: World Economic Outlook.

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