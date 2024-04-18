МВФ обновил прогноз по росту экономики Украины. Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2029 году разочарует украинцев.

Согласно новым данным МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару США претерпевает изменения следующим образом:

в 2024 году – 41,0 грн/доллар;

в 2025 году – 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

Относительно экономического роста Украины МВФ прогнозирует подъем в 2024 году на уровне 3,2%, который должен увеличиться до 6,5% в 2025 году и стабилизироваться на уровне 5,0% в 2026 году. Инфляция в 2024 году, по прогнозам, составит 6,4%, в 2025 году – 7,6%, а в 2026 году снизится до 6,2%.

МВФ также приводит прогнозы для мировой экономики, предполагая стабильный рост на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, как и в предыдущем 2023 году. Отмечается, что прогноз глобального роста на следующие пять лет в 3,1% самый низкий за последнее десятилетие. Глобальная инфляция по прогнозам фонда должна снизиться с 6,8% в 2023 году до 5,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

Источник: World Economic Outlook .

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