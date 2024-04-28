Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом мягкого бананового хлеба, который вкуснее всего готовить с орехами и щепоткой корицы.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать мягкий банановый хлеб, который впечатлит своим нежным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

115 г орехов грецких

230 г пшеничной муки

4 банана (450 г) + 1 банан

150 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соды

1 ч.л. корицы

2 яйца

115 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

Приготовление:

Подготовка орехов:

Немного подсушите орехи в духовке при 100 градусах. Остудите и измельчите, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте растопленное и остывшее сливочное масло и перемешайте.

Добавьте бананы (лучше предварительно измельчить их с помощью блендера) и хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, в муку добавьте соду, ванильный сахар, разрыхлитель, корицу. Просейте сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте тесто.

Приготовление хлеба:

Выложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом и смазанную маслом.

По желанию, сверху уложите один целый банан, слегка утаплив его в тесте.

Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 55-60 минут. Проверьте готовность шпажкой.

Дайте хлебу немного остыть, затем достаньте из формы и подавайте к столу, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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