Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать мягкий банановый хлеб, который впечатлит своим нежным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
- 115 г орехов грецких
- 230 г пшеничной муки
- 4 банана (450 г) + 1 банан
- 150 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соды
- 1 ч.л. корицы
- 2 яйца
- 115 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
Приготовление:
Подготовка орехов:
Немного подсушите орехи в духовке при 100 градусах. Остудите и измельчите, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста:
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте растопленное и остывшее сливочное масло и перемешайте.
Добавьте бананы (лучше предварительно измельчить их с помощью блендера) и хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, в муку добавьте соду, ванильный сахар, разрыхлитель, корицу. Просейте сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте тесто.
Приготовление хлеба:
Выложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом и смазанную маслом.
По желанию, сверху уложите один целый банан, слегка утаплив его в тесте.
Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 55-60 минут. Проверьте готовность шпажкой.
Дайте хлебу немного остыть, затем достаньте из формы и подавайте к столу, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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