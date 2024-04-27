Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать мягкий салат с йогуртом и соленой рыбой, который сможет порадовать вкусом.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт простого праздничного салата, которых удивит насыщенным вкусом после того, как он пропитается.

Ингредиенты:

4 вареных картофеля

1 вареная морковь

250 г слабосоленой семги

1/2 белой луковицы

4 отварных яйца

Зелень для декора

Соль

Сахар

Для майонеза:

1 яйцо

1 ч. л. горчицы

10 мл лимонного сока

100 мл масла с травами (базилик, орегано, розмарин)

100 мл (традиционная рафинированная)

100 г белого йогурта

Соль

Приготовление:

Подготовка майонеза:

В мерном стакане смешайте яйцо, горчицу и лимонный сок, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Начните взбивать погружным блендером и медленно вливайте масло Олейна с травами и традиционное рафинированное масло.

Взбивайте несколько минут. Добавьте йогурт и соль, перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская советует, мелко нарежьте лук, добавьте щепотку соли и сахара. Оставьте на 10 минут.

Сборка салата:

В форме диаметром 18-20 см выложите слои: натертый на терке картофель, промазанный майонезом, мелко нарезанную семгу, маринованный лук и мелко натертый белок, промазанный майонезом, морковь на мелкой терке, промазанную майонезом, картофель, промазанный майонезом, желток и зелень, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Отправьте салат на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.

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