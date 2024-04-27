Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт простого праздничного салата, которых удивит насыщенным вкусом после того, как он пропитается.
Ингредиенты:
- 4 вареных картофеля
- 1 вареная морковь
- 250 г слабосоленой семги
- 1/2 белой луковицы
- 4 отварных яйца
- Зелень для декора
- Соль
- Сахар
Для майонеза:
- 1 яйцо
- 1 ч. л. горчицы
- 10 мл лимонного сока
- 100 мл масла с травами (базилик, орегано, розмарин)
- 100 мл (традиционная рафинированная)
- 100 г белого йогурта
- Соль
Приготовление:
Подготовка майонеза:
В мерном стакане смешайте яйцо, горчицу и лимонный сок, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Начните взбивать погружным блендером и медленно вливайте масло Олейна с травами и традиционное рафинированное масло.
Взбивайте несколько минут. Добавьте йогурт и соль, перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская советует, мелко нарежьте лук, добавьте щепотку соли и сахара. Оставьте на 10 минут.
Сборка салата:
В форме диаметром 18-20 см выложите слои: натертый на терке картофель, промазанный майонезом, мелко нарезанную семгу, маринованный лук и мелко натертый белок, промазанный майонезом, морковь на мелкой терке, промазанную майонезом, картофель, промазанный майонезом, желток и зелень, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Отправьте салат на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.