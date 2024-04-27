Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытную окрошку сразу двумя разными вариантами. Особенно такой вариант холодного супа подойдет к первому потеплению, подмечает Литвинова.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

На квасе:

  • Огурец — 350 г
  • Пастрома — 300 г
  • Редис — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук зеленый — 50 г
  • Квас — 700 мл
  • Горчица — 1 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Зелень

На кефире:

  • Огурцы — 350 г
  • Говядина отварная — 300 г
  • Редис — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук зеленый — 50 г
  • Кефир — 700 мл
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Горчица — 1 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Зелень

Приготовление:

На квасе:

Нарежьте пастрому кубиками. Нарежьте мелко зеленый лук, огурцы и редис. Порубите кубиками яйца, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Соедините пастрому, яйца, редис и огурцы. Перемешайте. Добавьте горчицу и соль, зеленый лук. Перемешайте. Залейте квасом.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, мелко нарежьте листики зелени. Перед подачей украсьте ими окрошку.

На кефире:

С говядины срежьте весь жир. Нарежьте мелко зеленый лук, огурцы и редис. Порубите кубиками яйца, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Соедините пастрому, яйца, редис и огурцы. Добавьте горчицу и соль, зеленый лук. Перемешайте. Добавьте сметану. Залейте кефиром. По желанию добавьте минеральной воды.

Мелко нарежьте листики зелени. Перед подачей украсьте сверху окрошку, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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