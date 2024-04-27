Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытную окрошку сразу двумя разными вариантами. Особенно такой вариант холодного супа подойдет к первому потеплению, подмечает Литвинова.
Ингредиенты:
На квасе:
- Огурец — 350 г
- Пастрома — 300 г
- Редис — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук зеленый — 50 г
- Квас — 700 мл
- Горчица — 1 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Зелень
На кефире:
- Огурцы — 350 г
- Говядина отварная — 300 г
- Редис — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук зеленый — 50 г
- Кефир — 700 мл
- Сметана — 2 ст.л.
- Горчица — 1 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Зелень
Приготовление:
На квасе:
Нарежьте пастрому кубиками. Нарежьте мелко зеленый лук, огурцы и редис. Порубите кубиками яйца, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Соедините пастрому, яйца, редис и огурцы. Перемешайте. Добавьте горчицу и соль, зеленый лук. Перемешайте. Залейте квасом.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, мелко нарежьте листики зелени. Перед подачей украсьте ими окрошку.
На кефире:
С говядины срежьте весь жир. Нарежьте мелко зеленый лук, огурцы и редис. Порубите кубиками яйца, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Соедините пастрому, яйца, редис и огурцы. Добавьте горчицу и соль, зеленый лук. Перемешайте. Добавьте сметану. Залейте кефиром. По желанию добавьте минеральной воды.
Мелко нарежьте листики зелени. Перед подачей украсьте сверху окрошку, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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