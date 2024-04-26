Денежную помощь получат социально уязвимые группы населения, проживающих в регионах, наиболее пострадавших от военных действий.

"ПриватБанк" заключил договор с благотворительным фондом Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (БУ БФ "ХЭКС ЭПЕР"), благодаря чему украинцы получат возможность получить денежную помощь через платежную систему PrivatMoney без комиссий. Эту информацию сообщила пресс-служба "ПриватБанк".

Денежную помощь получат социально уязвимые группы населения, проживающих в регионах, наиболее пострадавших от военных действий, в частности, в Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Зарегистрироваться для получения денежной помощи можно только лично в специально открытых пунктах регистрации. Информация об открытии таких пунктов в указанных областях будет предоставлена ​​отдельно.

Каждый член семьи, подпадающий под критерии выбора, получит денежную помощь в размере 6660 гривен. Эта денежная помощь будет автоматически переведена на банковские карты или счета бенефициаров через систему PrivatMoney.

В случае, если у лица нет зарегистрированной банковской карты "ПриватБанк" или были допущены ошибки при указании реквизитов при регистрации, он получит SMS с контрольным номером перевода. С помощью этого номера можно будет получить денежную помощь через сервис PrivatMoney, в частности через Приват24, терминалы самообслуживания, банкоматы или отделения "ПриватБанка", а также позвонив по номеру 3700.

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