Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простую закуску с тестом и грибами, она хорошо подходит к чаю или кофе и позволит насытиться без чувства переедания. Готовятся роллини с картошкой и грибами довольно быстро.
Ингредиенты:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла
- 300 г грибов
- Растительное масло (для жарки)
- 300 г брынзы
- 3 картофелины (отварные)
- Укроп
- Соль (по вкусу)
- Кунжут
- 1 яйцо
- 20 мл молока (4 ч. л.)
Приготовление:
Подготовка начинки:
Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Глинская. Отварите картофель и натрите его на терке.
Натрите брынзу на терке.
В большой миске смешайте картофель с брынзой, добавьте жареные грибы, нарезанный укроп и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.
Приготовление роллинов:
"Мастер Шеф" Глинская добавила, распределите сливочное масло равномерно по прямоугольным листам теста фило.
Выложите начинку вдоль одного края теста.
Скрутите тесто в рулет, затем сложите пополам.
Переложите сформированные роллины на противень с пергаментом.
Завершение и запекание:
Разбейте яйцо в миску, добавьте молоко и хорошо взбейте.
Смажьте роллины яйцом с молоком и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 185 градусов Цельсия в течение 20-22 минуты, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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