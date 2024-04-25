Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать закуску с тестом и грибами, которая удачно сочетается с картофелем и другими продуктами.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простую закуску с тестом и грибами, она хорошо подходит к чаю или кофе и позволит насытиться без чувства переедания. Готовятся роллини с картошкой и грибами довольно быстро.

Ингредиенты:

400 г теста фило

180 г сливочного масла

300 г грибов

Растительное масло (для жарки)

300 г брынзы

3 картофелины (отварные)

Укроп

Соль (по вкусу)

Кунжут

1 яйцо

20 мл молока (4 ч. л.)

Приготовление:

Подготовка начинки:

Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Глинская. Отварите картофель и натрите его на терке.

Натрите брынзу на терке.

В большой миске смешайте картофель с брынзой, добавьте жареные грибы, нарезанный укроп и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.

Приготовление роллинов:

"Мастер Шеф" Глинская добавила, распределите сливочное масло равномерно по прямоугольным листам теста фило.

Выложите начинку вдоль одного края теста.

Скрутите тесто в рулет, затем сложите пополам.

Переложите сформированные роллины на противень с пергаментом.

Завершение и запекание:

Разбейте яйцо в миску, добавьте молоко и хорошо взбейте.

Смажьте роллины яйцом с молоком и посыпьте кунжутом.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 185 градусов Цельсия в течение 20-22 минуты, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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