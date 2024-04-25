Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать насыщенную закуску с мясным хлебом. Такой вариант хорошо подходит тем, кто уже пресытился котлетами и не сильно любит овощи.
Ингредиенты:
- 650 г фарша (говядина, индейка)
- 160 г тушеного лука репчатого
- 120 г сладкого перца
- 50 г картофеля
- 60 г моркови
- 60 г сухарей панировочных
- 8 шт. яиц перепелиных
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л соли
- 0,5 ч.л перца черного
- 40 г оливок
- 100 г зеленого горошка
- 2 ст.л растительного масла
Приготовление:
Измельчите фарш говядины и индейки на мясорубке с крупным ситом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Натрите картофель на мелкой терке.
Для тушеного лука на сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок с водой.
Смешайте мясо, картошку и лук, добавьте соль и перец.
Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте сухарями, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте морковь полосками, перец кубиками.
Смешайте фарш, зеленый горошек и перец.
Уложите 1/3 фарша в форму, выложите морковь, затем еще 1/3 фарша, сверху яйца и оливки, оставшимся фаршем залейте сверху.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, посыпьте сухарями и выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут.
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