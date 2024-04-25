Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытный перекус с блюдом, которое заменит вам привычные котлеты и овощные гарниры сразу.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать насыщенную закуску с мясным хлебом. Такой вариант хорошо подходит тем, кто уже пресытился котлетами и не сильно любит овощи.

Ингредиенты:

650 г фарша (говядина, индейка)

160 г тушеного лука репчатого

120 г сладкого перца

50 г картофеля

60 г моркови

60 г сухарей панировочных

8 шт. яиц перепелиных

1 зубчик чеснока

1 ч.л соли

0,5 ч.л перца черного

40 г оливок

100 г зеленого горошка

2 ст.л растительного масла

Приготовление:

Измельчите фарш говядины и индейки на мясорубке с крупным ситом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Натрите картофель на мелкой терке.

Для тушеного лука на сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок с водой.

Смешайте мясо, картошку и лук, добавьте соль и перец.

Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте сухарями, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте морковь полосками, перец кубиками.

Смешайте фарш, зеленый горошек и перец.

Уложите 1/3 фарша в форму, выложите морковь, затем еще 1/3 фарша, сверху яйца и оливки, оставшимся фаршем залейте сверху.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, посыпьте сухарями и выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут.

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