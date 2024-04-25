Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать насыщенную закуску с мясным хлебом. Такой вариант хорошо подходит тем, кто уже пресытился котлетами и не сильно любит овощи.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 650 г фарша (говядина, индейка)
  • 160 г тушеного лука репчатого
  • 120 г сладкого перца
  • 50 г картофеля
  • 60 г моркови
  • 60 г сухарей панировочных
  • 8 шт. яиц перепелиных
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л соли
  • 0,5 ч.л перца черного
  • 40 г оливок
  • 100 г зеленого горошка
  • 2 ст.л растительного масла

Приготовление:

Измельчите фарш говядины и индейки на мясорубке с крупным ситом, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Натрите картофель на мелкой терке.

Для тушеного лука на сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок с водой.

Смешайте мясо, картошку и лук, добавьте соль и перец.

Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте сухарями, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте морковь полосками, перец кубиками.

Смешайте фарш, зеленый горошек и перец.

Уложите 1/3 фарша в форму, выложите морковь, затем еще 1/3 фарша, сверху яйца и оливки, оставшимся фаршем залейте сверху.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, посыпьте сухарями и выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут.

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