Звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила интересную и очень вкусную альтернативу обычной жареной печени и печеночным паштетам.

На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить нереально вкусную запеканку из печени.

"Печень — очень полезная, а приготовленная таким способом, понравится даже тем, кто ее не любит)", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления запеканки из куриной печени "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

печень куриная – 1 кг

яйца вареные – 3-5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

зеленый лук

Для заливки нам понадобятся:

яйца – 3 шт.

молоко - 100 г

соль, перец, сушеный чеснок

Печень нарезаем на кусочки, лук – кубиками, а морковь натираем. На разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает лук вместе с морковью примерно две минуты, а затем добавляет печень и жарит все еще 2-3 минуты.

Яйца отвариваем и нарезаем. Берем от 3 до 5 штук – по вкусу. Мелко нарезаем лук или другую зелень. Твердый сыр натираем на терке.

Для заливки просто смешиваем яйца с молоком. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает обжаренную печень с овощами, яйца, сыр, зелень, добавляет заливку, специи и перемешивает.

Выкладываем все в форму для запекания, сверху посыпаем тертым сыром и отправляем печеночную запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.

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