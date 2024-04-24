На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить нереально вкусную запеканку из печени.
"Печень — очень полезная, а приготовленная таким способом, понравится даже тем, кто ее не любит)", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления запеканки из куриной печени "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- печень куриная – 1 кг
- яйца вареные – 3-5 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
- зеленый лук
Для заливки нам понадобятся:
- яйца – 3 шт.
- молоко - 100 г
- соль, перец, сушеный чеснок
Печень нарезаем на кусочки, лук – кубиками, а морковь натираем. На разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко обжаривает лук вместе с морковью примерно две минуты, а затем добавляет печень и жарит все еще 2-3 минуты.
Яйца отвариваем и нарезаем. Берем от 3 до 5 штук – по вкусу. Мелко нарезаем лук или другую зелень. Твердый сыр натираем на терке.
Для заливки просто смешиваем яйца с молоком. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает обжаренную печень с овощами, яйца, сыр, зелень, добавляет заливку, специи и перемешивает.
Выкладываем все в форму для запекания, сверху посыпаем тертым сыром и отправляем печеночную запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.
Последние новости Украины:
Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт простого и вкусного блюда с грибами.
Никто не поверит, что это просто лук: вкусный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".
Как приготовить запеканку, которую будут просить еще: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт.