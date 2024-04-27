В компании «Киевстар» предоставили абонентам важную информацию о сроках действия номера и почему его могут заблокировать.

Так, в «Киевстар» предупреждают абонентов, что оператор имеет право прекратить предоставление услуг.

«Срок действия номера неограничен. Оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней», - предупреждают в «Киевстар» абонентов на контракте.

Кроме того, на сайте Киевстар предупреждается, что по истечении срока действия номера компания имеет право использовать соответствующие номера для новых стартовых пакетов.

«Через сколько времени после того, как Киевстар окончательно заблокирует (заберет) у клиента номер из-за того, что номером не пользовались, за какое время согласно вашим правилам вы выставляете номер дальше на продажу после его блокировки? Речь идет об обычных номерах предоплаченной связи (не контракт)», – поинтересовалась одна из абоненток на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

Однако, как оказалось, четко установленных сроков, когда заблокированный номер снова появится в продаже - нет.

Также в «Киевстаре» объяснили, как проверить дату активации и срок действия тарифа.

Так, абоненты предоплаты должны знать, что на обложке пакета указана дата, в которую необходимо активировать номер.

«Чтобы проверить срок действия номера, отправьте запрос *114#. Обе даты будут указаны включительно», – объясняют в «Киевстар».

Для абонентов контракта – дата подключения номера в Мой Киевстар (раздел Обзор/Дополнительная информация).

«Срок действия номера неограничен. Оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней», - предупреждают в «Киевстар».

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