Звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусного мяса, которое получается более сочным и нежным, чем шашлык.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как вкусно приготовить каре телятины.

"Это самая сочная и нежная часть телятины. Обычно готовится целым куском, но можно разделить на порционные", - пояснила звезда "Мастер Шеф".

Готовить такое мясо можно и на природе на гриле, и запекать, и просто обжарить на сковороде, главное – это маринад.

Для маринада на 1 кг каре телятины "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:

соль

смесь перцев

чабрец

сок половинки лимона

2 ст.л. соевого соуса

растительное масло

Просто смазываем каре телятины этой смесью со всех сторон и оставляем мариноваться в течение 1 часа.

"Каре является одним из самых легких в приготовлении и получается одинаково вкусным, если запечь, приготовить на гриле или обжарить на сковороде", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

В качестве гарнира "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила приготовить картофель: хорошо вымыла его, вместе с кожурой нарезала колечками и просто пожарила на гриле вместе с мясом.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также показала, как пожарить идеальный сочный стейк – это можно делать как на природе, так и дома. Для приготовления говяжьих стейков нам понадобятся соль и перец грубого помола, веточки розмарина, сливочное масло и чеснок.

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