Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт простого и невероятно вкусного блюда для всей семьи.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный ужин за 20 минут.

"Иногда совсем нет сил и времени, чтобы готовить сложные блюда, с долгими процессами. Хочется быстренько накормить родных и уйти отдыхать. Поэтому делюсь самым простым рецептом вкусного ужина", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления вкусного ужина с курицей и грибами "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриные бедра без кости и кожи – 6 шт.

грибы – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 4 зуб.

чабрец – 1 ст.л.

бульон – 400 мл

соевый соус – 3 ст.л.

крахмал – 1 ст.л. + 1 ст.л. воды

растительноемасло для жарки

Окорочка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко солит, перчит и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

Грибы нарезаем небольшими кусочками, лук – кубиками, чеснок или мелко нарезаем, или выжимаем. Обрываем листики с веточки тимьяна.

Обжаренные окорочка убираем со сковороды и на ней же обжариваем грибы. Далее добавляем лук, чеснок, чабрец и продолжаем жарить.

Дальше "Мастер Шеф" Ольга Рябенко заливает все бульоном и добавляет соевый соус. Крахмал разводим водой и также добавляем в сковороду. В конце выкладываем к грибам предварительно обжаренные окорочка и протушим все вместе.

Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что это блюдо прекрасно дополнит любой гарнир, например, гречку или картошку.

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