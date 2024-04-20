В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальный ужин за 20 минут.
"Иногда совсем нет сил и времени, чтобы готовить сложные блюда, с долгими процессами. Хочется быстренько накормить родных и уйти отдыхать. Поэтому делюсь самым простым рецептом вкусного ужина", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления вкусного ужина с курицей и грибами "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- куриные бедра без кости и кожи – 6 шт.
- грибы – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 4 зуб.
- чабрец – 1 ст.л.
- бульон – 400 мл
- соевый соус – 3 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л. + 1 ст.л. воды
- растительноемасло для жарки
Окорочка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко солит, перчит и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
Грибы нарезаем небольшими кусочками, лук – кубиками, чеснок или мелко нарезаем, или выжимаем. Обрываем листики с веточки тимьяна.
Обжаренные окорочка убираем со сковороды и на ней же обжариваем грибы. Далее добавляем лук, чеснок, чабрец и продолжаем жарить.
Дальше "Мастер Шеф" Ольга Рябенко заливает все бульоном и добавляет соевый соус. Крахмал разводим водой и также добавляем в сковороду. В конце выкладываем к грибам предварительно обжаренные окорочка и протушим все вместе.
Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что это блюдо прекрасно дополнит любой гарнир, например, гречку или картошку.
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