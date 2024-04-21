Батарея любого смартфона рано или поздно начнет быстрее разряжаться и поставит под угрозу нормальную работу всей системы, однако этот неприятный момент можно отдалить.

Деградация аккумулятора – это естественный процесс любого смартфона, планшета, ноутбука. Когда гаджет начинает заметно быстрее разряжаться это может быть признаком того, что срок службы батареи подходит к концу.

Современные литийионные батареи по стандарту служат 2—3 года. Однако этот срок можно либо сократить, либо продлить. Правильная зарядка смартфона в том числе способна замедлить деградацию аккумулятора и таким образом оттянуть момент, когда придется либо менять батарею, либо покупать новый гаджет.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%.

Далеко не все знают, но смартфон лучше не заряжать до 100%. И, конечно, не доводить до полной разрядки, то есть до нуля.

Времена, когда аккумуляторы телефонов требовали полных циклов зарядки и разрядки уже в прошлом. Для современных литиевых батарей такая практика, наоборот, является вредной.

Многие эксперт советуют придерживаться уровня зарядки смартфона в диапазоне – 20-80%. Таким образом, не стоит доводить смартфон до ниже 20% зарядки и при этом не ждать, когда на дисплее уровень заряда достигнет 100%.

Еще одна популярная тактика подзарядки – 50-70%

Этот простой секрет позволит избежать постоянной нагрузки на аккумулятор и увеличит срок службы гаджета. Если смартфон заряжен до 100%, то аккумулятор находится в максимальном напряжении, который изнашивает структуру аккумулятора.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%.

Ну, а для того, чтобы зарядка была наиболее щадящей, не стоит в это время пользоваться смартфоном. Также можно включить режим экономии или суперэкономии.

Также эксперты отмечают, что лучше заряжать аккумулятор смартфона чаще, но короткими сессиями по 15-20 минут.

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