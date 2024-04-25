Есть множество причин, по которым вам может понадобиться подключить ноутбук к телевизору - спецалисты раскрыли, что делать в таком случае.

Возможно, вы захотите отобразить на телевизоре слайд-шоу с ноубука, посмотреть видео, сохраненное локально, просматривать веб-страницы на большом экране и многое другое.

Лучший способ подключить ноутбук к телевизору и предоставить общий доступ к его экрану — использовать стандартный кабель HDMI , хотя вы также можете подключить компьютер к телевизору по беспроводной сети.

Подключите один конец к порту на ноутбуке или ПК, а другой — к порту на задней панели телевизора, затем переключите источник ТВ на соответствующий канал HDMI.

Соединения HDMI бывают трех размеров: полноразмерные (также известные как Type-A), Mini и Micro.

Если все порты HDMI в настоящее время используются, попробуйте переключатель HDMI, чтобы превратить один порт во множество.

Эксперты сообщают, что это относительно дешевые устройства — кроме того, специалисты рекомендуют HDMI-переключатель с двумя выходами HDMI.

Подключите порт с надписью HDMI OUT к телевизору с помощью кабеля HDMI, затем используйте порты HDMI IN для подключения различных устройств, подключенных к HDMI.

Вы можете переключаться между ними с помощью кнопки сверху, а некоторые переключатели HDMI также поставляются с пультом дистанционного управления.

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