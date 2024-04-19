В смартфоне есть два основных компонента, которые могут сильно нагреваться при большой нагрузке – процессор и аккумуляторная батарея.

Оптимальной температурой для работы смартфона считается комнатная, которая находится в диапазоне от –10 до +35 градусов.

Для того чтобы спасти смартфон от перегрева и таким образом обезопасить себя от внезапных проблем с гаджетом, нужно знать простые советы.

Так, предотвратить перегрев смартфона поможет отключение всех ненужных программ и уменьшение яркости экрана. Чем меньше выполняю смартфон задач, тем меньше он будет нагреваться.

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Как спасти смартфон от перегрева.

Также уместно будет включить режим экономии заряда батареи. Это поможет автоматически уменьшить и яркость экрана, и потребление энергии, и ограничить доступ ко всем службам.

Конечно, чтобы спасти телефон от перегрева, его нельзя оставлять на солнце. Не кладите гаджет на подоконник, торпеду автомобиля и другие места под прямыми солнечными лучами.

В жаркую солнечную погоду также не следует использовать несколько приложений одновременно. Чем больше задач – тем больше гаджет будет перегреваться. По этой же причине специалисты советуют контролировать количество работающих в фоновом режиме программ, не загружать файлы большого объема, не обновлять программы, не играть в игры и не смотреть видео.

смартфон, телефон

Как спасти смартфон от перегрева.

Этого тоже не следует делать, когда смартфон стоит на зарядке. При использовании ресурсоемких приложений, игр в то время, когда телефон заряжается, избежать перегрева не удастся.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать только оригинальные зарядки.

При перегревании смартфона необходимо снять с него чехол, отключить от сети, положить в прохладное место и какое-то время не трогать.

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