Для регистрации на получение денежной помощи необходимо иметь низку документов, а также отвечать необходимым критериям.

Существует большое количество денежной помощи, оказываемой украинцам. Стало понятно, что благотворительный фонд " Помогаем " регистрирует переселенцев из Мелитополя, которые сейчас проживают в Запорожье, для получения денежной помощи.

Критерии для получения денежной помощи от БФ "Помогаем":

Семьи, чье жилое пространство было разрушено из-за военных действий;

Семьи с одним родителем и одним или несколькими детьми до 18 лет;

Одинокие лица старше 60 лет, которые занимаются детьми до 18 лет;

Семьи, потерявшие родственников во время войны;

Семьи, имеющие детей с инвалидностью;

Семьи с беременными женщинами или кормящими грудью;

Попечительские, приемные, патронатные семьи и детские дома семейного типа;

Семьи, которые занимаются детьми без родителей;

Многодетные семьи;

Семьи военнослужащих.

Для регистрации на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы:

Паспорт;

Идентификационный номер;

справку переселенца;

IBAN банковской карты главы семьи;

Свидетельство о рождении детей;

Удостоверение инвалидности;

Свидетельство о многодетной семье;

Документы, подтверждающие ваш статус.

Регистрация на денежную помощь состоится 23 апреля с 11.00 до 14.30 по адресу: проспект Соборный, 143, город Запорожье. Решение о выплате денежной помощи будет принимать исключительно БФ "Помогаем".

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