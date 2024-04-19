Существует большое количество денежной помощи, оказываемой украинцам. Стало понятно, что благотворительный фонд " Помогаем " регистрирует переселенцев из Мелитополя, которые сейчас проживают в Запорожье, для получения денежной помощи.
Критерии для получения денежной помощи от БФ "Помогаем":
- Семьи, чье жилое пространство было разрушено из-за военных действий;
- Семьи с одним родителем и одним или несколькими детьми до 18 лет;
- Одинокие лица старше 60 лет, которые занимаются детьми до 18 лет;
- Семьи, потерявшие родственников во время войны;
- Семьи, имеющие детей с инвалидностью;
- Семьи с беременными женщинами или кормящими грудью;
- Попечительские, приемные, патронатные семьи и детские дома семейного типа;
- Семьи, которые занимаются детьми без родителей;
- Многодетные семьи;
- Семьи военнослужащих.
Для регистрации на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы:
- Паспорт;
- Идентификационный номер;
- справку переселенца;
- IBAN банковской карты главы семьи;
- Свидетельство о рождении детей;
- Удостоверение инвалидности;
- Свидетельство о многодетной семье;
- Документы, подтверждающие ваш статус.
Регистрация на денежную помощь состоится 23 апреля с 11.00 до 14.30 по адресу: проспект Соборный, 143, город Запорожье. Решение о выплате денежной помощи будет принимать исключительно БФ "Помогаем".
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