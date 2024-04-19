Существует большое количество денежной помощи, оказываемой украинцам. Стало понятно, что благотворительный фонд " Помогаем " регистрирует переселенцев из Мелитополя, которые сейчас проживают в Запорожье, для получения денежной помощи.

денежная помощь переселенцам

Критерии для получения денежной помощи от БФ "Помогаем":

  • Семьи, чье жилое пространство было разрушено из-за военных действий;
  • Семьи с одним родителем и одним или несколькими детьми до 18 лет;
  • Одинокие лица старше 60 лет, которые занимаются детьми до 18 лет;
  • Семьи, потерявшие родственников во время войны;
  • Семьи, имеющие детей с инвалидностью;
  • Семьи с беременными женщинами или кормящими грудью;
  • Попечительские, приемные, патронатные семьи и детские дома семейного типа;
  • Семьи, которые занимаются детьми без родителей;
  • Многодетные семьи;
  • Семьи военнослужащих.

деньги

Для регистрации на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы:

  • Паспорт;
  • Идентификационный номер;
  • справку переселенца;
  • IBAN банковской карты главы семьи;
  • Свидетельство о рождении детей;
  • Удостоверение инвалидности;
  • Свидетельство о многодетной семье;
  • Документы, подтверждающие ваш статус.

Регистрация на денежную помощь состоится 23 апреля с 11.00 до 14.30 по адресу: проспект Соборный, 143, город Запорожье. Решение о выплате денежной помощи будет принимать исключительно БФ "Помогаем".

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