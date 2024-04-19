В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и вкусно замариновать грибы.
Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что маринованные грибы станут отличным дополнением к праздничному столу на Пасху. По этому рецепту грибочки получаются гораздо вкуснее магазинных, а обойдутся значительно дешевле.
Чтобы приготовить вкуснейшие маринованные грибы, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- грибы - 1 кг (звезда "Мастер Шеф" взяла вешенки, так же можно мариновать и шампиньоны)
- вода – 2 л
- чеснок – 6 зубчиков
- перец черный горошком – 1 ст.л.
- перец душистый – 1 ст.л.
- лавровый лист – 5 шт.
- 2 ст.л. сахара
- 3 ст.л. соли
- уксус 9% - 150 мл
- масло – 100 мл
- лук – 1 шт.
Наливаем воду в кастрюлю, сразу добавляем все специи (черный и душистый перец, лавровый лист), очищенные зубчики чеснока, сахар, соль, растительное масло и уксус.
Грибы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на кусочки, добавляет их в кастрюлю с маринадом и ставит на плиту – доводим до кипения, а затем провариваем еще в течение 8 минут.
Лук звезда "Мастер Шеф" нарезает полукольцами. В банку слоями выкладываем отварные грибы и лук, а сверху заливаем все маринадом – и готово. Такие маринованные грибы можно смаковать сразу, они уже промаринировались.
Если складывать маринованные грибы в стерилизованную банку, они будут храниться дольше.
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