У Эктора Хименес-Браво много рецептов завтраков, которые по его словам, должны быть и полезными и легкими в приготовлении.

Во многих рецептах завтраков от Эктора Хименеса-Браво присутствуют яйца и это не случайно. Ведь кроме белка, яйца богаты витаминами A и D, железом, холином и другими питательными веществами. Они также содержат питательные вещества, такие как лютеин и зеаксантин, полезные для глаз, и холин, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервной системы.

В частности, Эктор Хименес-Браво предложил приготовить на завтрак шакшуку. Популярное блюдо, которое по классическому рецепту состоит из яиц, пожаренных в соусе из помидоров, перца чили и лука.

По рецепту судьи «Мастер Шеф» ингредиенты понадобятся такие: красный лук – 50 грамм, перец чили – 5 грамм, чеснок – 10 грамм, зира – 2-5 грамм, копченая паприка – 2 грамм, томаты пелати – 120 грамм, яйца – 3 шт, петрушка или кинза, соль и перец.

Нарезаем красный лук, чеснок, перец чили. Высыпаем на сковороду с маслом, добавляем зиру, копченую паприку, солим и перчим, хорошо перемешиваем и обжариваем.

Теперь добавляем на сковороду томаты пелати, а после – яйца. Накрываем крышкой и жарим до готовности. Солим и перчим по вкусу, украшаем петрушкой или кинзой.

Среди подписчиков на странице Эктора Хименеса-Браво оказалось много поклонников шакшуки. Некоторые даже не знали, что их любимое блюдо называется именно так.

«А я всегда летом жарю яичницу с помидорами»,

«Круто очень!»,

«Супер. А мы еще вместе с луком жарим сладкий перец. Так вкусно!»,

«Так у этого блюда и название есть, а я его давно готовлю и называю яичницей с помидорами» .

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