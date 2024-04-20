Чтобы правильно посадить огурцы, нужно знать несколько простых правил и хитростей, чтобы заранее подготовиться к посадке и не испортить урожай из-за слишком холодной почвы.

Огурцы предпочитают тепло и свет, поэтому с посадкой в открытый грунт лучше не торопиться. Ростки быстро вылезают, но они могут погибнуть от низких ночных температур или развиваться медленно и становиться болезненными.

Оптимальное время для посева семян огурцов в открытый грунт - конец апреля, май и даже июнь. Огурцы не переносят заморозков и не любят резких перепадов температуры.

Время посева зависит от региона Украины - на юге можно сажать огурцы в конце апреля, в средней полосе и на севере лучше подождать до мая. Можно проводить посев семян в несколько этапов, например, первую партию в мае, вторую в июне, чтобы иметь новый урожай на протяжении всего лета.

Семена огурцов следует высевать, когда среднесуточная температура составляет не менее +12+15 градусов. При такой температуре первые всходы появляются через 10 дней. При температуре +15+18 градусов всходы появляются еще быстрее.

Оптимальная температура для роста и развития огурцов - от +14 до +30 градусов.

Согласно народным приметам, огурцы сеют на Юрия (6 мая), но можно сеять после 10 мая, чтобы почва была хорошо прогрета, и не беспокоиться за будущий урожай.

По лунному посевному календарю, наиболее подходящие дни для посева огурцов это: 15, 17, 18, 26, 27 апреля; 2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 мая; 1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 июня.

Участок для выращивания огурцов должен быть хорошо освещен, защищен от ветра и содержать плодородную почву с добавлением удобрений, таких как перегной или компост.

Перед посадкой семян огурцов их можно прогреть в духовке при 50 градусах на 2-3 часа и замочить в 1% растворе марганцовки на 30 минут. Это помогает ускорить прорастание семян.

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