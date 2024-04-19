Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный печеночный торт без горечи и с действительно простым процессом приготовления.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный печеночный торт без горечи. Благодаря сметане блины, сложенные в торт, будут очень мягкими и хорошо пропитаются.

Ингредиенты:

1 кг куриной печени

500 г репчатого лука

2 яйца

2 ст. л. пшеничной муки

1 ст. л. сметаны

10 г разрыхлителя

0,5 ч. л. крупного черного перца

1 ч. л. соли

250 г майонеза

3 малосольных огурца

Приготовление:

Очистите печень от пленки и промойте её. Заранее протушите 500 г репчатого лука, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Измельчите в мясорубке 1 кг печени и заранее протушенный лук.

Соедините полученную массу с 2 взбитыми яйцами, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. пшеничной муки и 10 г разрыхлителя. Добавьте 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. крупного черного перца.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, выпеките блинчики из полученного теста.

Натрите на терке 3 малосольных огурца.

Намажьте первый блинчик майонезом и выложите натертые огурцы, Положите второй блинчик, помажьте майонезом и выложите пассерованный лук. Накройте третьим блинчиком.

Повторите процесс, слоями смазывая майонезом и украшая по желанию зеленью и огурцами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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