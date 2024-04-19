Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный печеночный торт без горечи. Благодаря сметане блины, сложенные в торт, будут очень мягкими и хорошо пропитаются.
Ингредиенты:
- 1 кг куриной печени
- 500 г репчатого лука
- 2 яйца
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 ст. л. сметаны
- 10 г разрыхлителя
- 0,5 ч. л. крупного черного перца
- 1 ч. л. соли
- 250 г майонеза
- 3 малосольных огурца
Приготовление:
Очистите печень от пленки и промойте её. Заранее протушите 500 г репчатого лука, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Измельчите в мясорубке 1 кг печени и заранее протушенный лук.
Соедините полученную массу с 2 взбитыми яйцами, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. пшеничной муки и 10 г разрыхлителя. Добавьте 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. крупного черного перца.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, выпеките блинчики из полученного теста.
Натрите на терке 3 малосольных огурца.
Намажьте первый блинчик майонезом и выложите натертые огурцы, Положите второй блинчик, помажьте майонезом и выложите пассерованный лук. Накройте третьим блинчиком.
Повторите процесс, слоями смазывая майонезом и украшая по желанию зеленью и огурцами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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