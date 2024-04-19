Не выбрасывайте старый ноутбук, пока не попробуете сначала эти способы, повышающие скорость.

Медленный ноутбук может заставить вас купить новый, но вам следует попробовать эти советы, прежде чем сдаваться, ведь повышение производительности вашего устаревшего ноутбука может продлить срок его службы на несколько лет и предотвратить его выбрасывание на свалку.

Итак, для начала перезагрузите ноутбук. Вы пробовали выключить и снова включить его?

Это клише по какой-то причине. Во всяком случае, сегодня этот трюк еще более актуален. Современный ноутбук надежен и может быть переведен в эффективный спящий режим для экономии энергии. Нет причин отключать его, если вы не устанавливаете обновление Windows или не устраняете неполадки.

Проверьте подключение к Интернету. Скорее всего, большинство задач, которые вы регулярно выполняете на своем ноутбуке, требуют подключения к Интернету. Просмотр веб-страниц, потоковая передача данных и онлайн-игры требуют стабильного соединения. Медленное подключение к Интернету может снизить производительность.

Освободите оперативную память. Оперативная память вашего ноутбука, или ОЗУ, — это его кратковременная память. Он отслеживает активные приложения и необходимые им данные. Ноутбуку, которому не хватает оперативной памяти, вместо этого приходится получать данные непосредственно с жесткого диска, что, даже в случае современного твердотельного накопителя, занимает больше времени.

Освободите место на жестком диске. Ваш жесткий диск — это долговременная память вашего ноутбука, и он также может вызвать проблемы при заполнении до отказа. Новые приложения вы, конечно, устанавливать не сможете и можете заметить общее недомогание.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать.