Медленный ноутбук может заставить вас купить новый, но вам следует попробовать эти советы, прежде чем сдаваться, ведь повышение производительности вашего устаревшего ноутбука может продлить срок его службы на несколько лет и предотвратить его выбрасывание на свалку.
Итак, для начала перезагрузите ноутбук. Вы пробовали выключить и снова включить его?
Это клише по какой-то причине. Во всяком случае, сегодня этот трюк еще более актуален. Современный ноутбук надежен и может быть переведен в эффективный спящий режим для экономии энергии. Нет причин отключать его, если вы не устанавливаете обновление Windows или не устраняете неполадки.
Проверьте подключение к Интернету. Скорее всего, большинство задач, которые вы регулярно выполняете на своем ноутбуке, требуют подключения к Интернету. Просмотр веб-страниц, потоковая передача данных и онлайн-игры требуют стабильного соединения. Медленное подключение к Интернету может снизить производительность.
Освободите оперативную память. Оперативная память вашего ноутбука, или ОЗУ, — это его кратковременная память. Он отслеживает активные приложения и необходимые им данные. Ноутбуку, которому не хватает оперативной памяти, вместо этого приходится получать данные непосредственно с жесткого диска, что, даже в случае современного твердотельного накопителя, занимает больше времени.
Освободите место на жестком диске. Ваш жесткий диск — это долговременная память вашего ноутбука, и он также может вызвать проблемы при заполнении до отказа. Новые приложения вы, конечно, устанавливать не сможете и можете заметить общее недомогание.
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