Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой и бюджетный перекус, который не только вкусен, но и полезен. Изготовление яблочных чипсов в домашних условиях поможет сэкономить средства по сравнению с магазинными вариантами, а также обеспечит вас и ваших детей здоровым угощением для школы или поездки.
Ингредиенты:
- Яблоки
- Лимонная кислота
Инструкции:
Очистите яблоки от семян и кожуры, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте их на равные ломтики толщиной около 3 миллиметров.
Растворите половину чайной ложки лимонной кислоты в 2-3 литрах воды.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сразу после нарезки перекладывайте яблоки в раствор, чтобы они не потемнели.
Отряхните воду и переложите яблоки на сушилку. Распределите их равномерно, чтобы они не склеились.
Сушите при температуре 60 градусов Цельсия в течение 12-13 часов, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Проверьте, готовы ли чипсы, разломив один из них пополам. Они должны быть хрустящими. Если нет, досушите еще 1-2 часа в зависимости от сорта яблок.
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