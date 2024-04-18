Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простой, но бюджетный перекус для детей.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой и бюджетный перекус, который не только вкусен, но и полезен. Изготовление яблочных чипсов в домашних условиях поможет сэкономить средства по сравнению с магазинными вариантами, а также обеспечит вас и ваших детей здоровым угощением для школы или поездки.

Ингредиенты:

Яблоки

Лимонная кислота

Инструкции:

Очистите яблоки от семян и кожуры, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте их на равные ломтики толщиной около 3 миллиметров.

Растворите половину чайной ложки лимонной кислоты в 2-3 литрах воды.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сразу после нарезки перекладывайте яблоки в раствор, чтобы они не потемнели.

Отряхните воду и переложите яблоки на сушилку. Распределите их равномерно, чтобы они не склеились.

Сушите при температуре 60 градусов Цельсия в течение 12-13 часов, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Проверьте, готовы ли чипсы, разломив один из них пополам. Они должны быть хрустящими. Если нет, досушите еще 1-2 часа в зависимости от сорта яблок.

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