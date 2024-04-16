Финалистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко и судья проекта Эктор Хименес-Браво поделились рецептом невероятно вкусного шашлыка из скумбрии.

Звезды "Мастер Шеф" Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram показали, как быстро и вкусно замариновать и пожарить скумбрию на природе.

"Обожаю рыбку, особенно приготовленную на костре) Сегодня делимся с вами рецептом вкусненькой рыбки, тающей во рту", - рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Чтобы приготовить вкусный и нежный шашлык из скумбрии на углях, звезды "Мастер Шеф" Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво берут:

скумбрия – 2 шт.

паприка копченая – 1 ч.л.

соль, черный молотый перец, специи для шашлыка – по вкусу

чеснок - 4 зубчика

сок половинки лимона

растительное масло – 150 мл

Сначала нужно подготовить рыбу: чистим ее, отрезаем голову, удаляем внутренности и хорошо промываем. Нарезаем рыбу на кусочки, как на видео, удаляем позвоночник и кости.

Чтобы приготовить маринад, звезды "Мастер Шеф" просто смешали растительное масло, измельченный чеснок, лимонный сок, соль, перец, паприку и специи по вкусу.

Для маринования рыбы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует использовать либо пакет-слайдер, либо какую-нибудь посудину с крышкой – выкладываем туда кусочки скумбрии, заливаем маринадом, перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Предварительно подготовьте угли, на которых будете готовить шашлык. Нанизываем замаринованную скумбрию на шампуры и обжариваем со всех сторон до готовности.

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