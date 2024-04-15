В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие медовые палочки в кокосе.

Для приготовления бисквита звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

сахарная пудра – 200 г

яйцо – 1 шт.

мед – 2 ст.л.

молоко – 5 ст.л.

мука – 250 г

сода - 0,5 ч.л.

Для глазури нам понадобятся:

сахар – 250 г

молоко – 100 мл

какао-порошок - 20 г

ванильный сахар – 0,5 пачки

сливочное масло – 150 г

кокосовая стружка

В глубокой миске "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк сначала смешивает до однородности сахарную пудру с яйцом и жидким медом. Далее добавляем молоко, муку с содой и замешиваем тягучее тесто.

В форму для запекания, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом, равномерно выкладываем тесто и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут (готовый бисквит будет не пышным, а низким и плотным).

Готовый бисквит звезда "Мастер Шеф" достает из формы, нарезает на палочки, как на видео, и дает им остыть, а тем временем готовит глазурь.

На сковороду отправляем сахар и молоко и на малом огне, постоянно помешивая, доводим до полного растворения сахара. После этого добавляем какао, ваниль, перемешиваем, добавляем сливочное масло и доводим глазурь до однородной консистенции.

Бисквитные палочки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк обмакивает в глазурь, затем кладет на решетку, чтобы лишняя глазурь стекла, и в конце обваливает медовые палочки в кокосовой стружке.

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