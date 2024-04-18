Судья проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил приготовить сочную тортилью, прямо как в Испании.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить насыщенное блюдо с картофелем и грибами, прямо как в Испании.

Ингредиенты:

750 г картофеля (очищенного и нарезанного тонкими слайсами)

120 г луковицы (1 большая)

7 яиц

300 мл масла для жарки

соль, перец

грибы (по желанию)

Приготовление:

Нагрейте сковороду с маслом и добавьте порезанный картофель. Жарьте на среднем огне, помешивая время от времени, пока картофель не станет прозрачным и почти готовым (около 15-17 минут), делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте тонко нарезанный лук и соль, томите еще 7-10 минут.

Отцедите картофель через сито, чтобы удалить лишнее масло.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, взбейте яйца вилкой, добавьте перец и соль.

Верните картофель на сковороду, добавьте поджаренные грибы (если используете) и заливайте яйцами. Готовьте под крышкой на медленном огне около 10 минут.

Переверните тортилью на большую тарелку, а затем обратно в сковороду, чтобы доготовить еще 7-9 минут.

Тортилья может быть немного сыра в середине - это нормально и очень вкусно!

Можно добавить артишоки, бекон, хамон, рыбу, спаржу или вяленые помидоры, подметил "Мастер Шеф" Ярославский. Тортилью можно подавать как горячей, так и холодной. В Испании ее часто подают в виде сэндвича.

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