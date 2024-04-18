На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить насыщенное блюдо с картофелем и грибами, прямо как в Испании.
Ингредиенты:
- 750 г картофеля (очищенного и нарезанного тонкими слайсами)
- 120 г луковицы (1 большая)
- 7 яиц
- 300 мл масла для жарки
- соль, перец
- грибы (по желанию)
Приготовление:
Нагрейте сковороду с маслом и добавьте порезанный картофель. Жарьте на среднем огне, помешивая время от времени, пока картофель не станет прозрачным и почти готовым (около 15-17 минут), делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте тонко нарезанный лук и соль, томите еще 7-10 минут.
Отцедите картофель через сито, чтобы удалить лишнее масло.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, взбейте яйца вилкой, добавьте перец и соль.
Верните картофель на сковороду, добавьте поджаренные грибы (если используете) и заливайте яйцами. Готовьте под крышкой на медленном огне около 10 минут.
Переверните тортилью на большую тарелку, а затем обратно в сковороду, чтобы доготовить еще 7-9 минут.
Тортилья может быть немного сыра в середине - это нормально и очень вкусно!
Можно добавить артишоки, бекон, хамон, рыбу, спаржу или вяленые помидоры, подметил "Мастер Шеф" Ярославский. Тортилью можно подавать как горячей, так и холодной. В Испании ее часто подают в виде сэндвича.
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