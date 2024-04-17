Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простые котлеты без мяса, которые получатся не менее сытными и при этом совсем не жырными и не тяжелыми на желудок.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Лук репчатый — 200 г (3 луковицы)
  • Масло оливковое — 2 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Паприка — 1 ч.л.
  • Перец черный — 0,5 ч.л.
  • Кориандр — 0,5 ч.л.
  • Мускатный орех — 0,5 ч.л.
  • Мука пшеничная — 3 ст.л.

Соус:

  • Сметана — 100 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Укроп — 20 г
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Сушеный чеснок

Приготовление:

Измельчите лук и обжарьте его на оливковом масле, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Подготовьте капусту: измельчите ее тонкой соломкой и отварите в кипящей воде до мягкости (2-3 минуты).

Добавьте в сковороду с луком измельченный чеснок. В отдельной миске взбейте яйца с солью, паприкой, перцем, кориандром и мускатным орехом.

Приготовьте соус: нарежьте укроп и натрите огурец на мелкой терке, затем отжмите лишнюю влагу. Смешайте с сметаной, добавьте соль и сушеный чеснок, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Перемешайте капусту с луком и яйцами, добавьте муку до получения плотной консистенции.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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