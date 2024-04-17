Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова рассказала, как проще всего приготовить хрустящие котлеты без жира.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простые котлеты без мяса, которые получатся не менее сытными и при этом совсем не жырными и не тяжелыми на желудок.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 300 г

Лук репчатый — 200 г (3 луковицы)

Масло оливковое — 2 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 2 шт.

Соль — 1 ч.л.

Паприка — 1 ч.л.

Перец черный — 0,5 ч.л.

Кориандр — 0,5 ч.л.

Мускатный орех — 0,5 ч.л.

Мука пшеничная — 3 ст.л.

Соус:

Сметана — 100 г

Огурец — 1 шт.

Укроп — 20 г

Соль — 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок

Приготовление:

Измельчите лук и обжарьте его на оливковом масле, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Подготовьте капусту: измельчите ее тонкой соломкой и отварите в кипящей воде до мягкости (2-3 минуты).

Добавьте в сковороду с луком измельченный чеснок. В отдельной миске взбейте яйца с солью, паприкой, перцем, кориандром и мускатным орехом.

Приготовьте соус: нарежьте укроп и натрите огурец на мелкой терке, затем отжмите лишнюю влагу. Смешайте с сметаной, добавьте соль и сушеный чеснок, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Перемешайте капусту с луком и яйцами, добавьте муку до получения плотной консистенции.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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