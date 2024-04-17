Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простые котлеты без мяса, которые получатся не менее сытными и при этом совсем не жырными и не тяжелыми на желудок.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 300 г
- Лук репчатый — 200 г (3 луковицы)
- Масло оливковое — 2 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйца — 2 шт.
- Соль — 1 ч.л.
- Паприка — 1 ч.л.
- Перец черный — 0,5 ч.л.
- Кориандр — 0,5 ч.л.
- Мускатный орех — 0,5 ч.л.
- Мука пшеничная — 3 ст.л.
Соус:
- Сметана — 100 г
- Огурец — 1 шт.
- Укроп — 20 г
- Соль — 0,5 ч.л.
- Сушеный чеснок
Приготовление:
Измельчите лук и обжарьте его на оливковом масле, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Подготовьте капусту: измельчите ее тонкой соломкой и отварите в кипящей воде до мягкости (2-3 минуты).
Добавьте в сковороду с луком измельченный чеснок. В отдельной миске взбейте яйца с солью, паприкой, перцем, кориандром и мускатным орехом.
Приготовьте соус: нарежьте укроп и натрите огурец на мелкой терке, затем отжмите лишнюю влагу. Смешайте с сметаной, добавьте соль и сушеный чеснок, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Перемешайте капусту с луком и яйцами, добавьте муку до получения плотной консистенции.
Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде в оливковом масле до золотистой корочки, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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