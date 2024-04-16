Судья проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как сделать дома вкусные вафельные сладости.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить лакомство для всей семьи - вафельные трубочки со сгущенкой. Благодаря домашнему рецепту, не стоит переживать о качестве сладостей, подмечает кулинар.

Ингредиенты:

125 г масла (82.5%)

2 больших яйца (110 г)

150 г сахара

10 г ванильного сахара

25 г сметаны (20%)

165 г обычной муки

Щепотка соли (по желанию)

Начинка:

Вареная сгущенка

Крем-сыр

Приготовление:

Взбейте мягкое масло с сахаром, сметаной и яйцами до растворения сахара, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте муку и соль, замесите тесто.

Выпекайте вафли в вафельнице до румяности на 175 градусах.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, когда тесто становится румяным, снимите его и быстро сверните в трубочку или используйте ручку ложки.

Держите свернутое тесто 5-10 секунд, чтобы оно держало форму.

Дайте тесту остыть.

Приготовьте начинку, смешав вареную сгущенку и крем-сыр в любой пропорции по вашему вкусу, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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