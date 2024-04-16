На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить лакомство для всей семьи - вафельные трубочки со сгущенкой. Благодаря домашнему рецепту, не стоит переживать о качестве сладостей, подмечает кулинар.
Ингредиенты:
- 125 г масла (82.5%)
- 2 больших яйца (110 г)
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 25 г сметаны (20%)
- 165 г обычной муки
- Щепотка соли (по желанию)
Начинка:
- Вареная сгущенка
- Крем-сыр
Приготовление:
Взбейте мягкое масло с сахаром, сметаной и яйцами до растворения сахара, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте муку и соль, замесите тесто.
Выпекайте вафли в вафельнице до румяности на 175 градусах.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, когда тесто становится румяным, снимите его и быстро сверните в трубочку или используйте ручку ложки.
Держите свернутое тесто 5-10 секунд, чтобы оно держало форму.
Дайте тесту остыть.
Приготовьте начинку, смешав вареную сгущенку и крем-сыр в любой пропорции по вашему вкусу, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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