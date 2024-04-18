Финалист шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3", известный шеф-повар Николай Люлько показал, как просто и без лишних хлопот приготовить мясо в домашних условиях.

Известный шеф-повар, финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько поделился рецептом идеальной буженины из говядины - невероятно вкусной и сочной.

Для приготовления буженины звезда "Мастер Шеф" взял кусок нежирной мякоти говядины массой примерно 1,7 кг.

Чтобы мясо хорошо просолилось, его нужно замочить в соляном растворе. "Мастер Шеф" Николай Люлько взял 140 г соли и 2 л холодной воды, сначала растворил всю соль в 300 г воды, а затем смешал с остальной водой. Зачищенное от пленок мясо оставляем просаливаться на 10-12 часов.

После этого "Мастер Шеф" Николай Люлько перевязывает мясо кулинарной нитью, со всех сторон натирает специями (2 ч.л. кориандра, 2 ч.л. горчицы, 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. тмина, 1 ч .л. сушеного чеснока, 2 ч.л. копченой паприки) и оставляет отдохнуть 2-3 часа.

Шеф-повар советует, если будете использовать покупные молотые специи, предварительно прогреть их на сковороде, чтобы раскрыть вкус.

На разогретой сковороде примерно с 30 г растительного масла обжариваем мясо со всех сторон до аппетитной корочки, затем перекладываем на противень и отправляем в духовку примерно на 40-45 минут при 180 градусах.

"Мастер Шеф" Николай Люлько особенно рекомендует использовать для приготовления мяса кухонный термометр. Идеальной температурой внутри буженины будет 50 градусов, максимум – 52, ведь даже когда вы ее достанете из духовки, она продолжит готовиться.

После духовки даем мясу отдохнуть в течение 10-15 минут, а потом можно разрезать и наслаждаться.

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