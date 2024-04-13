Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные куриные шарики с картофельно-грибной начинкой.
Рецепт очень быстрый и простой. Для приготовления нежных куриных болов, внутри которых уже есть готовый гарнир, финалистка "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 4 шт.
- лук – 2 шт.
- грибы – 0,5 кг
- соль и перец – по вкусу
- картофель – 2 шт.
- сметана – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- зелень (укроп)
- сыр твердый – 200 г
Каждое куриное филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает на пласты, отбивает мясо, добавляет соль и перец.
Для начинки чистим и нарезаем картофель, грибы и лук. На разогретой сковороде с добавлением растительного масла сначала обжариваем картофель, затем добавляем грибы, лук и жарим до готовности, добавляя соль и перец.
Отбитый кусочек куриного филе "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает в чашку, как на видео. Внутрь добавляем картофельно-грибную начинку, сверху натертый сыр и хорошо все прижимаем, заворачиваем мясо, чтобы получился шарик, и достаем его, перевернув чашку.
Сформированные куриные болы выкладываем, чтобы между ними было расстояние, в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Для соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает сметану, яйцо и мелко нарезанный укроп. Смазываем каждый бол соусом, а сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.
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