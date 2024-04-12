Один из ключевых ресурсов смартфонов - их память. При длительном использовании устройства она может быстро заполниться, что может привести к невозможности установки или обновления приложений, замедлению работы Android и увеличению сбоев в операционной системе. Очистка памяти телефона не обязательно включает в себя удаление важных файлов и программ. Достаточно удалить мусор.
Стандартные инструменты очистки
Почти каждый Android-смартфон имеет приложение для очистки мусора. Например, на устройствах Xiaomi такой инструмент находится в программе "Безопасность", а у других производителей он может иметь другие названия. Это самый простой способ очистки:
- Найдите и запустите приложение.
- Перейдите в раздел "Очистка".
- Дождитесь окончания сканирования памяти.
- Подтвердите удаление мусора.
Альтернативные инструменты очистки
Стандартные средства очистки не всегда эффективны и могут отсутствовать на некоторых устройствах. В таких случаях можно установить дополнительное приложение для очистки мусора. Одним из рекомендуемых приложений является Cleaner Master:
- Установите и запустите Cleaner Master.
- Предоставьте приложению все необходимые разрешения.
- Нажмите кнопку "Очистка".
- Дождитесь окончания сканирования и нажмите "Очистить".
Очистка кэша приложений
Кроме того, можно очистить кэш приложений вручную:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел "Приложения".
- Выберите нужное приложение.
- Нажмите кнопку "Очистить кэш".
Очистка крупных и дублирующихся файлов
Чтобы избавиться от крупных или дублирующихся файлов на телефоне, можно воспользоваться стандартным приложением "Проводник" или установить приложение XFolder File Manager:
- Запустите XFolder File Manager и предоставьте приложению все разрешения.
- Перейдите в раздел "Анализ".
- Нажмите на кнопку "Очистить", чтобы удалить найденные файлы.
Удаление похожих фотографий
Если ваша Галерея не обладает функцией интеллектуальной очистки, можно установить приложение XGallery, которое позволяет удалить дубликаты фотографий и скриншоты:
- Откройте Галерею.
- Нажмите на три точки и перейдите в раздел "Очистка".
- Удалите дубликаты фотографий и скриншоты.
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