Далеко не всегда мы успеваем очистить лишние данные с телефона, как это сделать правильно и без проблем - есть простая инструкция.

Один из ключевых ресурсов смартфонов - их память. При длительном использовании устройства она может быстро заполниться, что может привести к невозможности установки или обновления приложений, замедлению работы Android и увеличению сбоев в операционной системе. Очистка памяти телефона не обязательно включает в себя удаление важных файлов и программ. Достаточно удалить мусор.

Стандартные инструменты очистки

Почти каждый Android-смартфон имеет приложение для очистки мусора. Например, на устройствах Xiaomi такой инструмент находится в программе "Безопасность", а у других производителей он может иметь другие названия. Это самый простой способ очистки:

Найдите и запустите приложение.

Перейдите в раздел "Очистка".

Дождитесь окончания сканирования памяти.

Подтвердите удаление мусора.

Альтернативные инструменты очистки

Стандартные средства очистки не всегда эффективны и могут отсутствовать на некоторых устройствах. В таких случаях можно установить дополнительное приложение для очистки мусора. Одним из рекомендуемых приложений является Cleaner Master:

Установите и запустите Cleaner Master.

Предоставьте приложению все необходимые разрешения.

Нажмите кнопку "Очистка".

Дождитесь окончания сканирования и нажмите "Очистить".

Очистка кэша приложений

Кроме того, можно очистить кэш приложений вручную:

Откройте настройки устройства.

Перейдите в раздел "Приложения".

Выберите нужное приложение.

Нажмите кнопку "Очистить кэш".

Очистка крупных и дублирующихся файлов

Чтобы избавиться от крупных или дублирующихся файлов на телефоне, можно воспользоваться стандартным приложением "Проводник" или установить приложение XFolder File Manager:

Запустите XFolder File Manager и предоставьте приложению все разрешения.

Перейдите в раздел "Анализ".

Нажмите на кнопку "Очистить", чтобы удалить найденные файлы.

Удаление похожих фотографий

Если ваша Галерея не обладает функцией интеллектуальной очистки, можно установить приложение XGallery, которое позволяет удалить дубликаты фотографий и скриншоты:

Откройте Галерею.

Нажмите на три точки и перейдите в раздел "Очистка".

Удалите дубликаты фотографий и скриншоты.

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