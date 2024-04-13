Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкусную паску, секрет которой состоит именно в подготовке заварном тесте.

Ингредиенты:

250 мл молока

18 г дрожжей

1-1,2 кг муки

8 желтков и 5 белков

125 г сметаны

500 г сахара

250 г сливочного масла

1 пакет ванилина

Сок и цедра одного лимона

1 ч.л. кардамона

250 г изюма

Приготовление:

Запарка: Вымешайте муку в горячем молоке, добавьте дрожжи, перемешайте. Закройте опару пленкой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбитые яйца: Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром. Добавьте немного муки и соль в белки для ускорения взбивания.

Соединение: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте опару с белково-желтковой смесью, добавьте муку, лимонную цедру, ванилин, растопленное масло с сметаной и сок лимона. Перемешайте.

Замес: Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто на столе. Когда оно начнет отлипать от стола, добавьте изюм и хорошо перемешайте.

Подъем: Оставьте тесто под пленкой на 3-4 часа, чтобы оно подошло, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Формовка и выпечка: Распределите тесто по формам, дайте ему подойти еще немного. Выпекайте в духовке при 160°C около 40 минут.

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