Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкусную паску, секрет которой состоит именно в подготовке заварном тесте.
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 18 г дрожжей
- 1-1,2 кг муки
- 8 желтков и 5 белков
- 125 г сметаны
- 500 г сахара
- 250 г сливочного масла
- 1 пакет ванилина
- Сок и цедра одного лимона
- 1 ч.л. кардамона
- 250 г изюма
Приготовление:
Запарка: Вымешайте муку в горячем молоке, добавьте дрожжи, перемешайте. Закройте опару пленкой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбитые яйца: Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром. Добавьте немного муки и соль в белки для ускорения взбивания.
Соединение: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте опару с белково-желтковой смесью, добавьте муку, лимонную цедру, ванилин, растопленное масло с сметаной и сок лимона. Перемешайте.
Замес: Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто на столе. Когда оно начнет отлипать от стола, добавьте изюм и хорошо перемешайте.
Подъем: Оставьте тесто под пленкой на 3-4 часа, чтобы оно подошло, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Формовка и выпечка: Распределите тесто по формам, дайте ему подойти еще немного. Выпекайте в духовке при 160°C около 40 минут.
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