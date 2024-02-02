Кулинарный эксперт и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила интересный рецепт для тех, кто хочет питаться полезно и вкусно.

В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить картофельные зразы с мясом в новом формате.

Чтобы блюдо получилось максимально полезным и без лишнего жира, звезда "Мастер Шеф" решила не жарить зразы, а запечь их в духовке.

"Вы такое точно еще не пробовали! Легкие в приготовлении, не жареные, нежные, невероятно вкусные картофельные зразы. 😋 В этом рецепте все о здоровом питании", – советует звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления картофельных зразов по-новому "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

картофель – 5-6 шт. (700 г)

желток – 1 шт.

сливочное масло – 40 г

укроп – 20 г

крахмал – 1 ст.л.

Для начинки:

мясо свинины – 350 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

томатное пюре - 100 г

соль и перец

сыр моцарелла – 70 г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит начинку. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на терке. На разогретой сковороде с 1 ч.л. топленого сливочного масла обжариваем лук, добавляем мелко натертый чеснок, морковь, томатное пюре и стакан горячей воды.

Постепенно добавляем в сковороду к зажарке свиной фарш и тушим его, разбивая лопаткой. Добавляем соль, перец и готовим мясное рагу до готовности.

Картофель чистим и отвариваем до готовности, разминаем в пюре, добавляем сливочное масло и перемешиваем. Добавляем желток и быстро вымешиваем, чтобы не заварился, добавляем крахмал и перекладываем пюре в миску, чтобы побыстрее остыло.

Когда пюре остынет и немного загустеет, добавляем мелко нарезанный укроп.

Влажными руками "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делает из картофельной массы шарики, выкладывает их на противень, застеленный пергаментом. В середине каждого шарика делаем углубление и выкладываем туда мясную начинку.

Сверху выкладываем кусочки сыра моцарелла и отправляем наши зразы в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

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