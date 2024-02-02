В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить картофельные зразы с мясом в новом формате.
Чтобы блюдо получилось максимально полезным и без лишнего жира, звезда "Мастер Шеф" решила не жарить зразы, а запечь их в духовке.
"Вы такое точно еще не пробовали! Легкие в приготовлении, не жареные, нежные, невероятно вкусные картофельные зразы. 😋 В этом рецепте все о здоровом питании", – советует звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для приготовления картофельных зразов по-новому "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт. (700 г)
- желток – 1 шт.
- сливочное масло – 40 г
- укроп – 20 г
- крахмал – 1 ст.л.
Для начинки:
- мясо свинины – 350 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- томатное пюре - 100 г
- соль и перец
- сыр моцарелла – 70 г
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит начинку. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на терке. На разогретой сковороде с 1 ч.л. топленого сливочного масла обжариваем лук, добавляем мелко натертый чеснок, морковь, томатное пюре и стакан горячей воды.
Постепенно добавляем в сковороду к зажарке свиной фарш и тушим его, разбивая лопаткой. Добавляем соль, перец и готовим мясное рагу до готовности.
Картофель чистим и отвариваем до готовности, разминаем в пюре, добавляем сливочное масло и перемешиваем. Добавляем желток и быстро вымешиваем, чтобы не заварился, добавляем крахмал и перекладываем пюре в миску, чтобы побыстрее остыло.
Когда пюре остынет и немного загустеет, добавляем мелко нарезанный укроп.
Влажными руками "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делает из картофельной массы шарики, выкладывает их на противень, застеленный пергаментом. В середине каждого шарика делаем углубление и выкладываем туда мясную начинку.
Сверху выкладываем кусочки сыра моцарелла и отправляем наши зразы в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
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