Знаменитый ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм, как приготовить мягкие сырки в глазури.

На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как дома сделать вкусные сырки в глазури. Таким образом, этот сладкий перекус больше не придется покупать и искать в магазинах, считает кулинар.

Ингредиенты:

300 г сыра кисломолочного

30 г сливочного масла (комнатной температуры)

30 г сахарной пудры

70 г сгущенного вареного молока

200 г шоколада

20 г растительного масла

Кокосовая стружка для присыпки

Инструкции:

Приготовление сырной массы: В блендере перемелите сыр до однородной массы. Добавьте сливочное масло и сахарную пудру, хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Формирование сырков: Выложите сырную массу и сгущенку в пакеты-слайдеры. Это поможет легко формировать сырочки. Выложите массу на пищевую пленку в виде брусочков.

Замораживание: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, закрутите брусочки в пленку и заморозьте.

Приготовление шоколадной глазури: Растопите шоколад и смешайте его с растительным маслом.

Покрытие сырков шоколадом: Вытащите сырки из морозильной камеры, проткните их шпажками. Окуните каждый сырок в шоколад, посыпьте кокосовой стружкой и охладите, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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