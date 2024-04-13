На своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как дома сделать вкусные сырки в глазури. Таким образом, этот сладкий перекус больше не придется покупать и искать в магазинах, считает кулинар.
Ингредиенты:
- 300 г сыра кисломолочного
- 30 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 30 г сахарной пудры
- 70 г сгущенного вареного молока
- 200 г шоколада
- 20 г растительного масла
- Кокосовая стружка для присыпки
Инструкции:
Приготовление сырной массы: В блендере перемелите сыр до однородной массы. Добавьте сливочное масло и сахарную пудру, хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Формирование сырков: Выложите сырную массу и сгущенку в пакеты-слайдеры. Это поможет легко формировать сырочки. Выложите массу на пищевую пленку в виде брусочков.
Замораживание: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, закрутите брусочки в пленку и заморозьте.
Приготовление шоколадной глазури: Растопите шоколад и смешайте его с растительным маслом.
Покрытие сырков шоколадом: Вытащите сырки из морозильной камеры, проткните их шпажками. Окуните каждый сырок в шоколад, посыпьте кокосовой стружкой и охладите, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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