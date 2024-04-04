Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил оригинальную идею для приготовления вкусного и полезного салата.

На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как быстро и просто приготовить салат в банке.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что салат в банке лучше хранится. Это отличный вариант для тех, кто берет еду с собой на работу, для пикников и даже для оригинального оформления праздничного стола. Ну и конечно, просто, если вам нужно оставить готовую еду для семьи.

Для салатной заправки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

20 мл оливкового масла

соль и перец – по вкусу

сок половины лайма

Также для приготовления салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял такие ингредиенты:

40 г томатов черри

60 г консервированной кукурузы

60 г консервированных красных бобов

15 г красного лука

50 г сыра типа фета

10 г зелени (кинза)

25 г салата Ромен

Все максимально просто и быстро – выкладываем ингредиенты слоями. На дно баночки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво помещает соус, смешивая растительное масло, сок лайма, соль и перец, а затем слоями выкладывает все ингредиенты, заканчивая зеленью и листьями салата.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавил, что с этим рецептом можно смело экспериментировать, заменяя и добавляя ингредиенты по собственному вкусу.

Поклонники судьи "Мастер Шеф" в комментариях оценили рецепт:

"Всегда так делаю, когда беру на работу, очень удобно";

"Так интересно и аппетитно выглядит. Иду что-то поем вкусненько. После просмотра этого шедевра мой аппетит кричит, что хочет есть...".

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