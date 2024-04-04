На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как быстро и просто приготовить салат в банке.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что салат в банке лучше хранится. Это отличный вариант для тех, кто берет еду с собой на работу, для пикников и даже для оригинального оформления праздничного стола. Ну и конечно, просто, если вам нужно оставить готовую еду для семьи.
Для салатной заправки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 20 мл оливкового масла
- соль и перец – по вкусу
- сок половины лайма
Также для приготовления салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял такие ингредиенты:
- 40 г томатов черри
- 60 г консервированной кукурузы
- 60 г консервированных красных бобов
- 15 г красного лука
- 50 г сыра типа фета
- 10 г зелени (кинза)
- 25 г салата Ромен
Все максимально просто и быстро – выкладываем ингредиенты слоями. На дно баночки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво помещает соус, смешивая растительное масло, сок лайма, соль и перец, а затем слоями выкладывает все ингредиенты, заканчивая зеленью и листьями салата.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавил, что с этим рецептом можно смело экспериментировать, заменяя и добавляя ингредиенты по собственному вкусу.
Поклонники судьи "Мастер Шеф" в комментариях оценили рецепт:
"Всегда так делаю, когда беру на работу, очень удобно";
"Так интересно и аппетитно выглядит. Иду что-то поем вкусненько. После просмотра этого шедевра мой аппетит кричит, что хочет есть...".
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