В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт омлета, который своим вкусом и ароматом покорит с первого раза.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить омлет не на сковороде, а в духовке. Рецепт элементарный, а омлет получается очень пышным, сочным и вкусным.

Для приготовления омлета "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

5 яиц

20 г оливкового масла

50 г шпината

50 г соуса песто

60 г томатов черри

50 г черных оливок

50 г сыра

Форму для запекания "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво застилает пергаментом, выкладывает на него промытые и просушенные листья шпината и яйца, которые нужно хорошо размешать.

Сверху добавляем соус песто, разрезанные помидорки черри, оливки и все перемешиваем, посыпаем сыром кусочками и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал еще один рецепт своего фирменного омлета – с крем-сыром, листьями салата и красной рыбой.

Для приготовления такого омлета сначала выливаем взбитые яйца на сковороду и готовим их под крышкой. Когда яйца схватятся, выкладываем крем-сыр и листья салата на половину омлета и складываем его пополам. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладываем кусочки красной рыбы, а при подаче украшает омлет свежей зеленью.

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