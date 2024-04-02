В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт омлета, который своим вкусом и ароматом покорит с первого раза.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить омлет не на сковороде, а в духовке. Рецепт элементарный, а омлет получается очень пышным, сочным и вкусным.
Для приготовления омлета "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 5 яиц
- 20 г оливкового масла
- 50 г шпината
- 50 г соуса песто
- 60 г томатов черри
- 50 г черных оливок
- 50 г сыра
Форму для запекания "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво застилает пергаментом, выкладывает на него промытые и просушенные листья шпината и яйца, которые нужно хорошо размешать.
Сверху добавляем соус песто, разрезанные помидорки черри, оливки и все перемешиваем, посыпаем сыром кусочками и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал еще один рецепт своего фирменного омлета – с крем-сыром, листьями салата и красной рыбой.
Для приготовления такого омлета сначала выливаем взбитые яйца на сковороду и готовим их под крышкой. Когда яйца схватятся, выкладываем крем-сыр и листья салата на половину омлета и складываем его пополам. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладываем кусочки красной рыбы, а при подаче украшает омлет свежей зеленью.
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